ОГК-2: данные за I квартал окажут поддержку финансовым результатам за I полугодие
ОГК-2 опубликовала 23 июля операционные результаты за 1п20. В отчетном периоде выработка электроэнергии сократилась на 22% г/г вследствие низкого спроса и стратегии, направленной на снижение производства на неэффективных блоках. Общий объем выработки тепла снизился на 6% г/г на фоне более теплых погодных условий.
Выработка электроэнергии сократилось сильнее, чем в 1к20 (-13% г/г), когда чистая прибыль, напротив, выросла за счет выручки от продажи мощности и эффекта сделки по продаже Красноярской ГРЭС-2. Таким образом, сокращение производства стало следствием комбинации ряда факторов: погодных условий, роста производства электроэнергии на ГЭС, вызвавшего сокращение производства на тепловых мощностях, COVID-19 и соглашения ОПЕК+, а также подхода компании к использованию неэффективных мощностей. Мы считаем новость неблагоприятной для эмитента. Мы ожидаем, что данные за 1к20 окажут некоторую поддержку финансовым результатам за 1п20.
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