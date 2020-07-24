Российская валюта на старте торгов продолжает умеренно слабеть. Рубль торгуется вблизи отметки 71.6 в паре с долларом и вблизи 83 в паре с евро. Российская валюта остается под давлением на фоне ослабленного аппетита к рисковым активам в условиях продолжающейся эскалации отношений между США и Китаем. Дополнительным негативным фактором для рубля выступает и снижение нефтяных котировок накануне с отметки 44.6 долл./бар. до текущего уровня в 43 долл./бар. (Brent). В этих условиях приближение пика налогового периода не оказывает значимой поддержки российской валюте.

В ближайшие недели дополнительное давление на рубль может оказать и конвертация полученных дивидендов в иностранную валюту. Сегодня ключевым событием для российского рынка станут итоги заседания Банка России (13.30 мск) и пресс-конференция Э. Набиуллиной (15.00 мск). Мы сохраняем свой прогноз (-25 б.п. и умеренно мягкая риторика). При этом внимание также привлекут обновленные прогнозы от российского регулятора и вероятный пересмотр диапазона нейтральной процентной ставки. Прогнозы по инфляции и потреблению, скорее всего, будут пересмотрены вниз, а диапазон реальной нейтральной ставки может быть снижен с текущего уровня 2-3% на 0.5 или 1 п.п. Заседание вряд ли окажет значимое влияние на российскую валюту.