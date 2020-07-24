Приближение пика налогового периода не оказывает значимой поддержки рублю
Российская валюта на старте торгов продолжает умеренно слабеть. Рубль торгуется вблизи отметки 71.6 в паре с долларом и вблизи 83 в паре с евро. Российская валюта остается под давлением на фоне ослабленного аппетита к рисковым активам в условиях продолжающейся эскалации отношений между США и Китаем. Дополнительным негативным фактором для рубля выступает и снижение нефтяных котировок накануне с отметки 44.6 долл./бар. до текущего уровня в 43 долл./бар. (Brent). В этих условиях приближение пика налогового периода не оказывает значимой поддержки российской валюте.
В ближайшие недели дополнительное давление на рубль может оказать и конвертация полученных дивидендов в иностранную валюту. Сегодня ключевым событием для российского рынка станут итоги заседания Банка России (13.30 мск) и пресс-конференция Э. Набиуллиной (15.00 мск). Мы сохраняем свой прогноз (-25 б.п. и умеренно мягкая риторика). При этом внимание также привлекут обновленные прогнозы от российского регулятора и вероятный пересмотр диапазона нейтральной процентной ставки. Прогнозы по инфляции и потреблению, скорее всего, будут пересмотрены вниз, а диапазон реальной нейтральной ставки может быть снижен с текущего уровня 2-3% на 0.5 или 1 п.п. Заседание вряд ли окажет значимое влияние на российскую валюту.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200724/831822417.html