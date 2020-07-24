Несмотря на то, что консенсус экспертов в преддверии заседания регулятора сместился в сторону шага на —50 бп, потенциальная реакция финансовых активов не выглядит однозначной. Для этого есть несколько причин.

Во-первых, опросы более широкого круга участников рынка (не только экспертов, но и дилеров) указывают на наличие альтернативных точек зрения. Снижение на 25 бп также оценивается как высоко вероятное, а значит, некоторые участники рынка могут быть заинтересованы в увеличении длинных позиций в случае более решительных действий Банка России.

Во-вторых, ЦБ планирует анонсировать обновленный прогноз по инфляции. Ввиду утверждений А.Заботкина о «рисках существенного отклонения инфляции от целевого уровня в 2021 году» весьма интересной была бы оценка инфляции на горизонте ближайшего года, то есть на середину 2021 г. По нашему мнению, отклонение оценки вниз от 3.5% будет демонстрировать невербальный сигнал о перспективах дальнейшего снижения, тогда как отклонение вверх (3.5-4.0%) будет нейтральным. При этом оценка 2020 года может потерять актуальность ввиду замедленного трансмиссионного механизма монетарной политики во 2п’20.

В-третьих, Банк России может инициировать «переоценку» нейтрального диапазона. В моменте основным сценарием изменений является диапазон 5-6%, однако сопроводительные комментарии также будут иметь значение. В частности, формализация процедуры пересмотра и перспективы обсуждения целевого уровня по инфляции добавили бы рынку оптимизма.

В-четвертых, общий рисковый фон демонстрирует ухудшение аппетитов к риску, в том числе в разрезе активов развивающихся стран. Геополитическая напряженность может впоследствии перерасти в очередной виток оттока капитала из развивающихся рынков, что заранее дисконтирует позитивные сигналы от внутренних центральных банков.

Все четыре аргумента могут транслироваться минимум в 2 сценария: умеренный и оптимистичный. К умеренному мы относим снижение ставки на 25 бп в сопровождении сдержанной риторики и снижение на 50 бп с нейтральным прогнозом по инфляции. Такой сценарий, по нашим оценкам, может привести к сохранению высокого наклона кривых ОФЗ/IRS, оказывая минимальное влияние на валютный курс и среднесрочные процентные ставки. К оптимистичному мы относим снижение на 50 бп с четким сигналом о дальнейшем снижении ставки в сопровождении прогноза о низкой инфляции в 2021 году. В этой ситуации уровень и наклон кривой может полноценно снизиться на 20-25 бп при оперативной поддержке рубля.



