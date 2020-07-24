Порядка 8% домохозяйств в России полностью потеряли сбережения во время карантина
По опросу ЦБ, проведенному в июле, 8% респондентов потеряли свои сбережения во время карантина, тогда как порядка 38% домохозяйств не имели их и до кризиса. Мы считаем эти цифры показателем роста неравенства. С одной стороны, занятые в теневом секторе экономике, судя по всему, ощущают значительное снижение своих доходов. Тем не менее, этот же опрос указывает на то, что до 65% респондентов получали полную зарплату в период карантина; рублевые депозиты выросли на 3,5% за 1П20, превысив рост на 2,6% в 1П19.
В итоге, мы считаем, что приведенные выше цифры указывают на то, что в будущем сбережения будут, главным образом, создаваться более состоятельными категориями населения, что должно привести к увеличению размещения средств на финансовых рынках, а не на традиционных банковских депозитах.
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