Лента (LNTA LI: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $3,2/ГДР) в понедельник, 27 июня, представит финансовые результаты за 1П20.

Согласно нашем прогнозу, 1П20 EBITDA вырастет на 11% г/г в 2019 г. при рентабельности EBITDA на уровне 8,3% на фоне улучшения роста плотности продаж, опережающего рост общих, административных и коммерческих расходов.

Акции Ленты опустились в цене на 2% с начала года, тогда как бумаги X5 и Магнита выросли на 30 —38% за аналогичный период. Рынок может все еще игнорировать тот факт, что Лента имеет те же операционные преимущества, что и аналоги; таким образом, результаты могут оказаться позитивным сюрпризом для рынка. В то же время планы по размещению капитала остаются главной интригой для рынка.

Прогноз финансовых результатов за 1П20. Мы ожидаем, что рост выручки ускорится до 10% г/г в 2К20 (против 7% в 1К20) на фоне роста LfL-продаж. Постоянные клиенты Ленты, на долю которых приходится 97% совокупных продаж, могли сконцентрировать свои покупки в магазинах Ленты в период карантина, когда население в целом сокращало количество посещаемых для повседневных покупок магазинов. Дополнительную поддержку должны оказать сегмент HoReCa и традиционные ритейлеры, работа которых была ограничена в период карантина. В результате выручка за 1П20 должна вырасти на 9% г/г до 216,2 млрд руб. Мы ожидаем, что EBITDA за 1П20 вырастет на 11% г/г до 17,9 млрд руб. при рентабельности EBITDA на уровне 8,3%, что на 0,2 п. п. выше г/г. Мы считаем, что на рентабельность EBITDA за 1П20 позитивно повлияет улучшение роста плотности продаж, опережающего рост общих, административных и коммерческих расходов (временное сокращение часов работы привело к их некоторой экономии, на наш взгляд).

Согласно нашему прогнозу, чистая прибыль составит 4,5 млрд руб. в 1П20 в сравнении с убытком 4,5 млрд руб. в 1П19 на фоне в основном тех же факторов, что и EBITDA (учитывая отсутствие разовых убытков по обесценению в 1П20).