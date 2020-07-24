Пандемия и другие обсуждаемые мировые события позитивно отразились на росте активной аудитории Twitter, что увеличивает долгосрочные перспективы компании. Тем не менее выручка оказалась хуже ожиданий, так как бюджеты крупных рекламодателей сократились.

Рост монетизируемой ежедневной аудитории (mDAU) составил максимальные с момента изменения методологии подсчета в 2018 году 34% г/г. Показатель mDAU превысил 186 млн при консенсусе 172,8 млн. Превысить прогноз удалось за счет активного расширения аудитории за пределами США. На наш взгляд, это было обусловлено на значимыми продуктовыми нововведениями, а благоприятным внешним фоном, насыщенным обсуждаемыми событиями. Другими словами, уверенности в продолжении активного роста показателя у нас нет.

Выручка снизилась на 19% г/г и составила $683 млн, что оказалось хуже ожиданий на $21 млн. Рекламная выручка пострадала больше всего, упав на 23% г/г, до $562 млн. Менеджмент отметил, что тенденции по выручке, наблюдаемые в течение квартала, значительно улучшились ближе к концу июня. Гражданские протесты и последовавшие за этим приостановки рекламных кампаний крупных корпораций негативно отразились на выручке Twitter, но ситуация постепенно приходит в норму. Другой сегмент выручки, представляющий доходы от предоставления открытых данных Twitter для других компаний с помощью лицензий (используемых, например, для анализа потока твитов в реальном времени), проявил устойчивость к пандемии. Выручка этого сегмента составила $121 млн против $114 млн годом ранее.

Чистый убыток от операционной деятельности составил $124 млн, что оказалось немного лучше ожиданий ввиду более успешной работы менеджмента над контролем расходов. EPS (GAAP) составила —$1,56, так как компания списала налоговые активы, начисленные годом ранее. Более корректным значением EPS является убыток в размере $0,16 на акцию, что соответствует ожиданиям аналитиков.

Компания отметила, что рассматривает дополнительные возможности увеличения доходов, в том числе и платную подписку, отметив, однако, что находится на ранней стадии и ждать нововведений в 2020 году не стоит.

Считаем, что долгосрочные перспективы Twitter значительно улучшились с момента публикации предыдущих квартальных результатов и дно падения выручки пройдено. Приближающиеся президентские выборы в США обеспечат сервису сильный интерес со стороны американских пользователей, так как Дональд Трамп будет продолжать использовать Twitter как основной инструмент коммуникации с избирателями. Заметим, что достаточно жесткая политика компании в отношении спорных твитов президента США (пометки, предлагающие пользователям проверить, насколько содержание твитов соответствует фактам), может обернуться регуляторными рисками и повышенной волатильностью котировок сети микроблогов. Таким образом, на текущий момент мы не видим существенных катализаторов роста акций и отдаем предпочтение нейтральной позиции. Целевая цена – $39.



