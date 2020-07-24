Яндекс представит свои финансовые результаты во вторник 28 июля. Ранее, на фоне SPO, компания уже огласила предварительные цифры с ожидаемой выручкой в диапазоне 40,6 — 41,8 млрд руб. (-1,9% или +1% г/г против роста на 26,1% г/г в 1К) и скор. EBITDA в диапазоне 7,5 — 8 млрд руб. (-43% или —39% г/г против роста на 13% г/г в 1К). Мы полагаем, что финальные результаты окажутся ближе к верхней границе диапазонов. Пандемия и самоизоляция привели к падению рекламного рынка, а также рынка такси, что отразилось на результатах интернет-компании во 2К. Частично нейтрализовать негативный эффект, вероятно, позволила сильная динамика FoodTech (Яндекс.Еда и Лавка), логистического бизнеса B2B на базе такси и сегмента медиа-сервисов.

Выручка Яндекса, согласно нашим расчетам, составила 41,7 млрд руб. Выручка поиска могла снизится на 11% г/г до 25,9 млрд руб. Доля Яндекса в поиске продолжает планомерно расти и увеличилась в июне на 1,2 п.п., до 59,55%, против значения марта. Доля в поиске на платформе Android увеличилась на 2,7 п.п. до 58,54%. Операционные показатели поискового сегмента остаются сильными, но значительное падение рынка интернет-рекламы во 2К привело к оттоку рекламных бюджетов, особенно в ряде наиболее пострадавших категорий. По мере появления большей определённости относительно будущего рекламодатели, вероятно, вновь начнут постепенно наращивать бюджеты на рекламу. Согласно прогнозам компании, рентабельность сегмента также пострадала от сокращения рекламных доходов в силу большой доли постоянных издержек в составе расходов. Мы ожидаем рентабельность скор. EBITDA поиска на уровне 42,5% против 47,3% во 2К 2019 г.

Сегмент такси столкнулся со значительной просадкой числа поездок на фоне самоизоляции, особенно в Москве. По данным компании, падение совокупной стоимости поездок в Москве составило в апреле 60% г/г и 70% к марту. В прочих регионах присутствия, согласно заявлениям, ситуация была несколько лучше. Сильное падение поездок в московском регионе достаточно чувствительно для бизнеса такси, т.к. здесь наиболее высокий средний чек (примерно в 2 раза выше средних значений по стране) и наилучшие показатели рентабельности. Сильная динамика сервисов доставки еды Яндекс.Лавка и Яндекс.Еда, а также результаты B2B-сегмента, на наш взгляд, оказали положительное воздействие на выручку и позволили частично компенсировать падение в такси. Мы ожидаем, что сегмент продемонстрировал небольшой убыток на уровне скор. EBITDA около 360 млн руб.

Сегмент объявлений, по нашим расчетам, показал негативную динамику на фоне пандемии и снижение выручки могло достигнуть 20% г/г. В сегменте экспериментов два наиболее крупных бизнеса, каршеринг Яндекс.Драйв и сервис Яндекс.Дзен, также были подвержены негативному влиянию вирусных ограничений. Яндекс.Дзен мог столкнутся с замедлением роста на фоне оттока рекламных бюджетов. Деятельность каршеринга была приостановлена на крупнейшем рынке в Москве с 13 апреля по 25 мая, а поминутная аренда вернулась только 9 июня. Образовательные, B2B и облачные сервисы в составе сегмента, вероятно, напротив смоли значительно улучшить свои операционные и финансовые показатели.

Медиа-сервисы компании, объединенные Яндекс.Плюс, быстро наращивали число подписчиков. Мы ожидаем двукратного роста выручки сегмента, даже несмотря на падение бизнеса по продаже билетов.

Согласно нашим оценкам, скор. EBITDA Яндекса упала по итогам периода на 40% г/г до 7,9 млрд руб., что в основном связано с просадкой рекламной выручки и динамикой в сегменте такси. Мы полагаем, что многие эффекты носили временный характер и компания продемонстрирует быстрое восстановление показателей во второй половине года при отсутствии новых шоков.