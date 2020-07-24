Эскалация противостояния США и Китая вызвала "бегство в качество" вчера вечером. Сегодня утром Китай потребовал от США закрыть консульство в городе Чэнду. Ответ США пока ограничивается риторикой: госсекретарь Майк Помпео назвал Си Цзиньпина "приверженцем провальной тоталитарной идеологии", а Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем теперь "имеет меньшее значение" для него. Рынки опасаются дальнейшего негативного развития этой ситуации: S&P500 упал на 1,2%, доходность 10-летних казначейских обязательств США опустилась на 3 б. п. до 0,57% — минимального уровня с начала марта, когда был самый разгар кризиса, связанного с эпидемией.

Дополнительной причиной усиления рискофобии стал рост первичных заявок по безработице в США по итогам минувшей недели до 1,4 млн при прогнозе — 1,3 млн. — впервые с начала марта. Это первый признак частичной реализации опасений, что усиление карантинных мер в ряде штатов в связи с второй волной коронавируса приведет к росту безработицы.

К середине дня рубль укрепился до 70,80 за доллар на фоне продаж экспортеров, а затем вновь начались покупки валюты нерезидентами на фоне снижения спроса на риск. Отступив до внутридневного минимума 71,60 за доллар, рубль начал укрепляться и вечером торговался в диапазоне 71,20-71,50. Сегодня утром он котируется у верхней границы этого диапазона. В целом негативный фон, который сформировался вчера и сегодня утром, видимо, не позволит рублю вырасти, но продажи экспортных компаний должны поддержать его.

Сегодня в центре внимания также будет предварительная оценка индексов Markit PMI в США и еврозоне за июль, как в производственном секторе, так и в секторе услуг. Консенсус-прогноз предполагает рост всех индексов (ожидается что они превысят уровень 50, значение выше которого указывает на рост в секторе). Мы не исключаем, что индексы PMI в США, которые выйдут во второй половине дня, могут оказаться несколько ниже ожиданий (ввиду усиления карантинных ограничений в США в прошлом месяце) и тем самым оказать дополнительное давление на рынки.

Мы ожидаем консолидации рубля около 71,30-71,60 сегодня.



