Polymetal вчера представил операционные результаты за 2К20.

Производство в золотом эквиваленте в 2К20 увеличилось на 2% относительно 2К19, до 358 тыс. унций (исходя из недавно обновленного коэффициента пересчета золото/серебро на уровне 120:1). Производство на месторождении Кызыл относительно 2К19 выросло на 28% до 104 тыс. унций (213 тыс. унций за 1П20) за счет однократного повышения содержания золота в руде до 8,5 г/т. Согласно текущим прогнозам компании, содержание золота в руде на Кызыле в 2П20 снизится в среднем до 6,5-7,0 г/т, в результате чего, на наш взгляд, производство за весь год окажется на уровне нашей оценки, равной 370-380 тыс. унций. На месторождении Светлое производство в 2К20 упало на 31% по сравнению с 2К19, до 31 тыс. унций (52 тыс. унций за 1П20) из-за ремонтно-профилактических работ на дробильной установке рудоподготовительного комплекса. Впрочем, Polymetal заявил, что в 2П20 производство здесь должно восстановиться и составить около 120 тыс. унций (это соответствует нашей модели).

В 1П20 выручка компании по сравнению с 1П19 увеличилась на 20% на фоне резкого роста цен на золото и умеренного снижения продаж. По словам Polymetal, в 1П20 не весь произведенный концентрат на Варваринском месторождении был реализован. Компания ожидает, что он будет реализован в 2П20. Благодаря высокому содержанию золота в руде на Кызыле мы моделируем совокупную денежную себестоимость (TCC) по итогам 1П20 чуть менее $650 на унцию (это нижняя граница корпоративного прогнозного диапазона) и ожидаем EBITDA за 1П20 на уровне $635 млн, на 60% выше показателя за 1П19. Исходя из представленных данных по чистому долгу мы моделируем свободный денежный поток за 1П20 в объеме $79 млн при доходности 0,8% (против минус $63 млн годом ранее). Мы ожидаем щедрых дивидендов за 1П20 — на сумму $185 млн при доходности 2%.

Polymetal подтвердил прогноз производства на 2020 год на уровне 1,5 млн унций золотого эквивалента. Компания также отметила, что ее прогноз расходов пока остается прежним (TCC — на уровне $650-700 на унцию), т. к. ослабление рубля и тенге частично компенсирует расходы, связанные с распространением COVID-19. Впрочем, Polymetal сообщил, что корпоративные прогнозы расходов и капиталовложений могут быть повышены после того, как будут опубликованы финансовые результаты за 1П20 (26 августа).

По словам Polymetal, последствия карантина пока никак не сказались ни на производстве, ни на цепочках поставок. Компания отмечает, что в Казахстане, где расположены активы Кызыла и Варваринского, 5 июля вновь были введены ограничительные меры, после того как в стране увеличилось число заражений в июне.

Реализация перспективных проектов роста (разработка Нежданинского месторождения и запуск второй установки автоклавного выщелачивания на Амурском ГМК) осуществляется в соответствии с графиком. Несмотря на связанные с коронавирусной инфекцией транспортные ограничения, новый автоклав был доставлен на площадку 21 июля; его монтаж должен завершиться в начале августа. На Нежданинском месторождении установка оборудования и горные работы идут по плану, однако из-за обилия ледяных линз в верхних слоях карьера 2 потребовалось проведение дополнительных вскрышных работ. В связи с этим мы видим риск небольшого увеличения капиталовложений проекта.



