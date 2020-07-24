Прогноз результатов "Ростелекома" за II квартал: чистая прибыль составит 6,3 млрд рублей
В среду, 5 августа, Ростелеком представит результаты за 2К20 по МСФО.
Мы полагаем, что компания сообщит о значительном увеличении выручки за 2К20. По нашим прогнозам, она вырастет на 10,3% относительно 2К19, до 124,7 млрд руб. Мы ожидаем, что основными драйверами роста в рассматриваемый квартал станут услуги с высокой добавленной стоимостью, сегмент B2G и услуги сотовой связи. Мы прогнозируем рост EBITDA по сравнению с 2К19 на 6,8% до 45,4 млрд руб., при этом рентабельность по EBITDA практически не изменится и останется на уровне 36,4%. В итоге чистая прибыль должна составить 6,3 млрд руб.
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