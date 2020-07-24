M.Видео вчера опубликовала операционные показатели за 2К20. Консолидированная выручка оказалась на 5,8% ниже, чем в 2К19, и составила 72,4 млрд руб. (по нашим расчетам, без НДС). Наибольшие потери компания понесла в апреле (во время действия ограничительных мер) — выручка снизилась на 23,5%. В мае ситуация улучшилась — снижение составило лишь 3,8%, а в июне рост выручки достиг 7,1%. Важно отметить, что совокупные онлайн-продажи (включающие продажи покупателям, которые приезжают в традиционные магазины и там оформляют заказы, заходя в свои учетные записи посредством устройств, предоставляемых продавцами) выросли более чем вдвое и составили почти 70% совокупных продаж, доставки товаров в стоимостном выражении выросли в четыре раза, объемы самовывоза повысились более чем вдвое, посещаемость веб-сайтов увеличилась на 60%.

По итогам 1П20 компания закрыла один магазин "Эльдорадо", общее число торговых точек составило 1 037. Что касается второго полугодия, менеджмент планирует открыть 30-40 магазинов, внутренняя норма доходности которых, как ожидается, превысит 40%.

В ходе телефонной конференции руководство компании отметило, что ранее прогнозировавшиеся на 2020 год капиталовложения в размере 9-10 млрд руб. должны быть сокращены на 20%. При этом М.Видео может начать выплату дивидендов — соответствующее решение будет принято после раскрытия финансовых результатов в августе. Кроме того, менеджмент М.Видео подтвердил среднесрочный прогноз рентабельности по EBITDA на уровне более 6%.

Компания объявила, что планирует втрое увеличить ассортимент до 90 тыс. торговых наименований и добавить функцию маркетплейса к своим онлайн-платформам. На веб-сайтах и в приложениях М.Видео и Эльдорадо этот ассортимент будет помечен как "товар партнера ". Такие товары не будут участвовать в промоакциях, при их покупке нельзя будет применить скидки, но покупатели смогут приобретать их в кредит и накапливать бонусы в программах лояльности. М.Видео — Эльдорадо будет интегрировать партнеров как самостоятельно, так и используя платформу goods.ru, что не потребует дополнительных инвестиций. М.Видео будет осуществлять логистику и сервисное обслуживание таких товаров, так что покупатели смогут обменять или вернуть покупку в соответствии со стандартными процедурами. По оценкам менеджмента, в ближайшие годы ассортимент группы может превысить сотню тысяч товаров, что позволит увеличить продажи на 10% в перспективе нескольких лет.

Компания представила хорошие результаты, которые подтверждают ее сильные фундаментальные позиции. М.Видео удалось вдвое увеличить онлайн-продажи и продемонстрировать лишь небольшое снижение продаж в 2К20, несмотря на карантин и ограничительные меры. Мы также положительно оцениваем планы запуска маркетплейса, привлечения новых брендов, партнеров, расширения ассортимента и добавления новых категорий товаров. Это должно не только поддержать трафик и перекрестные продажи, но и активизировать контакт с покупателями и, следовательно, повысить их лояльность. В то же время отметим, что ликвидность акций М.Видео остается низкой.



