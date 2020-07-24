По данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю к 17 июля выросло до 1,416 млн с предыдущих 1,307 млн. Показатель остается высоким, несмотря на рекордное увеличение числа новых рабочих мест в июне и снижение безработицы до 11,1%.

Консенсус-прогноз предполагал снижение числа первичных заявок до 1,3 млн. Ожидалось, что показатель продолжит отходить от исторического максимума 6,867 млн, зафиксированного в конце марта. С тех пор каждую неделю до вчерашнего дня развивалась тенденция к снижению спроса на пособия. Текущий показатель все еще в два раза выше, чем во время ипотечного кризиса в США.

В то же время общее число людей, получающих пособия сокращается. Число повторных заявок на пособие снизилось с 17,304 млн на неделе, закончившейся 10 июля, до 16,197 млн. Данный индикатор рынка труда демонстрирует снижение показателя каждую неделю начиная с конца мая, когда объем повторных обращений за пособием приблизился к 25 млн. Для инвесторов важно, что данные оказались лучше прогноза, предполагавшего значение 17,067 млн.

Ожидаем, что рост числа новых рабочих мест также может замедлиться. Ежемесячная статистика по рынку труда, содержащая эти данные, будет опубликована 7 августа. Предыдущий рост показателя до 4,8 млн по итогам июня стал рекордом за всю историю наблюдений, начавшихся после Великой депрессии.

Замедление восстановление связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Штатах, но вместе с тем компании продолжают нанимать сотрудников, уволенных с мест работы в ресторанах, барах, спортивных залах и других предприятий сферы услуг в период максимально жесткого карантина.

Рынок труда остается неустойчивым. У быстрой отмены карантина и возвращения к привычному образу жизни оказалась оборотная сторона. В густонаселенных штатах появились новые очаги заражения коронавирусом. Техас, Калифорния, Флорида и другие штаты преимущественно на юге и западе страны были вынуждены вновь ввести ограничительные меры или по крайней мере приостановить выход из карантина ряда предприятий и организаций. Ослабление спроса, которое наблюдалось еще до начала карантина, заставляет авиакомпании, ретейлеров и другие организации продолжать сокращать часть рабочих мест или отправлять сотрудников в отпуска. Ожидаем дальнейшего снижения числа заявок на пособие по безработице в США, но еженедельные темпы могут замедлиться.



