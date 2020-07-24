Мировые фондовые площадки сегодня снижаются на фоне сохраняющейся угрозы пандемии и обострения противостояния между Китаем и США. В США эпидемия продолжает распространяться высокими темпами. Общее количество заразившихся COVID-19 превысило 4 млн. Новая волна эпидемии может отложить восстановление экономики. При этом американским властям по-прежнему не удается согласовать новую стимулирующую программу. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что налог с заработной платы снижен не будет. Стороны по-прежнему не могут прийти к компромиссу в вопросе сокращения повышенных пособий по безработице.

Кроме того, ожидается, что сегодня Китай объявит о контрмерах в ответ на закрытие своего консульства в Хьюстоне. Вчера на брифинге для прессы, посвященном теме коронавируса, Трамп вновь обвинил Пекин в возникновении эпидемии и сказал, что соглашение о взаимной торговле с Китаем для него сейчас имеет меньшее значение, чем раньше. Ухудшение отношений двух крупнейших экономик мира нервирует инвесторов.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис колеблется ниже 0,6%. Августовский фьючерс на Brent опустился ниже $44. Золото обновляет максимумы 2011 года и приближается к $1900. Аппетит к риску слабый. Ожидаем, что S&P500 в ходе сегодняшней сессии сможет удержаться выше 3200 пунктов.

Наиболее интересной публикацией сегодня станут предварительные данные индексов деловой активности от Markit в июле. Консенсус предполагает рост промышленного и сервисного индексов выше 50, но начавшаяся вторая волна эпидемии может затормозить подъем.

Сегодня за второй квартал отчитаются Verizon, Honeywell а также American Express Company (AXP). Ожидается, что Verizon Communications Inc сообщит о снижении выручки во втором квартале из-за закрытия магазинов и снижения доходов от рекламы во время карантина. Инвесторов интересуют комментарии к прогнозу, учитывая недавнее ослабление ограничений. В отношении Honeywell International Inc консенсус тоже предполагает сокращение прибыли и доходов в связи с фактической приостановкой авиаперевозок во время острой фазы пандемии. Инвесторы ждут комментарии Honeywell о возможном восстановлении бизнеса в 2021 году. Отчет American Express Company (AXP), 23-го в США банка по размеру активов, интересен для понимания динамики потребительского кредитования. Мы рассчитываем, что банк начислил высокие резервы под ожидаемые кредитные убытки из-за концентрации своего бизнеса на кредитных картах.

Технически S&P500 проходит проверку на прочность, но все еще сохраняет шансы на развитие ралли. Индекс вновь тестирует вершины июня. Показатели моментума пока сигнализируют о возможном продолжении роста. Индикатор RSI остается выше нейтральной отметки 50. MACD по-прежнему в плюсе. Индекс широкого рынка продолжает торговаться над значимым уровнем — 200-дневной средней в районе 3030 пунктов. В случае успешного бэктеста и последующего разворота вверх очередной целью может стать закрытие гэпа от 3328 пунктов.