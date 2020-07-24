Вчера Северсталь (BBB-/Baа2/BBB) и НЛМК (BBB-/Baа2/BBB) опубликовали финансовые результаты за 2 кв. 2020 г. по МСФО, продемонстрировав финансовую устойчивость в непростой ситуации, сложившейся в мире в связи с пандемией COVID-19.

Так, выручка снизилась у обоих металлургов: —11% кв./кв. у Северстали —12% кв./кв. у НЛМК, причем у первой это произошло в основном из-за сокращения объемов продаж (-7% кв./кв.) вследствие снижения

производства стали (-2%, из-за краткосрочных ремонтов) и увеличения экспортных продаж с более длительным сроком реализации, в то время как у НЛМК это было обусловлено преимущественно снижением средней цены реализации, в т.ч. из-за роста продаж полуфабрикатов, а объемы продаж сокращались незначительно (-

2% кв./кв.).

Ослабление рубля на 8% во 2 кв., существенно поддержало российских металлургов, при этом лучшую динамику EBITDA показал НЛМК – снижение всего на 2% кв./кв. и рост рентабельности на 2,6 п.п. до 26,8% — благодаря сырьевому дивизиону (собственная высококачественная железная руда и снижение затрат на уголь с падением на него цен) и временному улучшению результатов в США (где EBITDA стала положительной: 3 млн долл. против убытка 22 млн долл. в 1 кв. за счет расширения ценового спреда и отражения резервов по переоценке запасов в 1 кв.).

У Северстали показатель EBITDA снижался почти такими же темпами, что и выручка — на 10% кв./кв., рентабельность осталась на уровне предыдущего кв. — 31,5%, поскольку снижение в стальном дивизионе

не было компенсировано ростом в сырьевом. Причем во 2 кв. на результаты сырьевого дивизиона не повлияло продолжившееся снижение цен на уголь, поскольку плановый значительный рост производства угольного концентрата (на 34% кв./кв.) и опережающее падение себестоимости позволило получить более высокую маржу, чем кв. ранее. При этом давление на EBITDA оказало повышение общих и административных расходов на 37% кв./кв. из-за разового фактора — начисления резерва по задолженности.

По итогам года компании делают осторожно оптимистичные прогнозы по постепенному восстановлению внутреннего спроса во 2П 2020 г., в результате чего спрос в РФ по итогам года может сократиться на 6-9% г./г. Однако это не означает, что продажи компаний также сократятся — скорее вырастет доля продаж на экспорт. НЛМК прогнозирует, что спрос в США и ЕС останется ниже

По итогам года НЛМК ожидает околонулевую EBITDA или небольшой убыток в американском дивизионе.

По нашим оценкам, пока реализовывается достаточно оптимистичный сценарий для российских металлургов на этот год. Прежде всего, в связи с тем, что не произошел рост экспорта стали из Китая, который сдерживается повышением спроса внутри Китая и инфраструктурными проектами. Благодаря этому цены на сталь в Китае растут (+15% с апреля, восстановившись до уровней начала года), что также поддерживает восстановление российских экспортных котировок.