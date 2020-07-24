Intel успешно отчитался по итогам второго квартала, дал умеренный прогноз на июль-сентябрь и на конец года, однако разочаровал инвесторов. Выручка корпорации выросла на 20%, что оказалось на 6,4% выше ожиданий рынка. Скорректированная EPS повысилась на 16%, что на 10,8% превысило консенсус прогноз.

Intel представил в целом сильные результаты по итогам квартала, однако в аналогичном периоде 2019 года из-за сезонного снижения спроса на серверные решения зафиксировал снижение показателей по сравнению с уровнями 2018-го. По итогам прошедшего квартала выручка Intel по ключевым операционным сегментам увеличилась.

Поступления сегмента ЦП для ПК и ноутбуков выросли на 7% г/г благодаря усилению спроса на ноутбуки. Продажи ЦП для ноутбуков в штучном выражении поднялись на 9%. Мы связываем это с тем, что решения для ноутбуков поставляются на базе 10 нм. Объем реализации ЦП для ПК снизлся на 14% г/г. Однако выросли средние цены продаж на продукты обоих подсегментов. Выручка сегмента серверных ЦП повысилась на 43%, на фоне роста продаж в штучном выражении и увеличения цен реализации. Сегмент памяти как составляющая серверных решений также продемонстрировал рост выручки на 76% г/г. Кроме того, менеджмент указал на то, что усиление спроса в условиях пандемии демонстрировали как провайдеры услуг связи, так и поставщики облачных решений. Поддержку спросу на серверные ЦП оказал выпуск процессоров Xeon Scalable 3-го поколения. Важным положительным моментом является успешная реализация ЦП для 5G дата-центров на базе 10 нм техпроцесса. На фоне пандемии выручка сегментов IOTG и Mobileye снизилась на 32% и 27% соответственно.

Важным негативным моментом отчетности стал перенос сроков выпуска 7нм процессоров на 6 месяцев, из-за обнаружения в них дефекта. Первые поставки серверных ЦП на базе 7нм, ожидаются только в 2023 году. Кроме того, первые ЦП на ПК на базе 10 нм, появятся только во втором полугодии 2021 года. Несмотря на сохранение плана по выпуску серверных 10нм ЦП в конце 2020-го, ЦП с современным PCI 5, Sapphire Rapids появятся во второй половине следующего года. Кроме того, менеджмент не представил информацию о Intel Nervana.

Валовая маржа Intel по итогам квартала снизилась на 6,6% из-за высоких расходов на выпуск 10нм ЦП и разработку 7 нм ЦП. Операционная маржа при сокращении операционных расходов выросла на 1% г/г. Мы считаем снижение маржи негативным сигналом, поэтому пересмотрели в сторону ухудшения прогноз операционной маржи, которая будет находится ниже отметки 30% до 2022 года.

Согласно прогнозу менеджмента, выручка в третьем квартале 2020 года снизится на 5,2%, до $18,2 млрд, что обусловлено слабостью сегментов ПК, IOTG, Mobileye, а также ослаблением спроса на серверные ЦП. По итогам года ожидается рост выручки на 4,2% с операционной маржой на уровне 30%.

Мы полагаем, что задержка с выпуском 7нм ЦП может усилить отставание Intel от AMD, если последняя не столкнется с трудностями. Выручка, по нашим оценкам, будет демонстрировать слабую положительную динамику на уровне 1-2% в ближайшие несколько лет, маржа будет находиться под давлением. Мы снижаем целевую цену по акции Intel до $58,6.