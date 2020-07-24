ЦБ хочет видеть более слабый рубль
Банк России снова снизил ключевую ставку, на этот раз осторожно, на 25 б.п. Из опубликованного текста заявления ЦБ понятно, что поле для дальнейшего понижения ключевой ставки ограничено.
Возможно снижение ставки до 4%, а вот что дальше — вопрос открытый. Я думаю, что уровень ставки уже нейтральный, дальнейшее снижение будет означать только одно — ЦБ хочет видеть более слабый рубль.
В принципе, такой вывод можно сделать уже сейчас. Судя по динамике рубля на рынке, аналогичный вывод сделали и другие участники финансового рынка.
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