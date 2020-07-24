К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в минусе, но стремились отступить от минимумов сессии. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск упал менее чем на 0,1% до 2849,52 пункта. Индекс РТС снизился на 1,03%, до 1248,68 пункта.

Рубль к середине сессии терял менее 0,5% к доллару и евро. Доллар стремился к 72 руб., а евро обновил пик с 22 апреля, поднявшись до 83,38 руб. ЦБ РФ на очередном заседании ожидаемо понизил процентную ставку с 7,50% до 7,25%.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции En+ Group (+4,00%) и бумаги Аэрофлота (+3,74%). В лидерах снижения были котировки ТМК (-4,48%) и акции РусГидро (-2,40%). Акции Роснефти потеряли 0,21%.

Акции Аэрофлота получили поддержку от новостей о возобновлении международного авиасообщения с рядом стран с 1 августа.

С технической точки зрения акции Роснефти уже не первую неделю подряд консолидируются у важной среднесрочной поддержки 349 руб., которая сдерживает их от более значительного падения. Краткосрочный потенциал роста бумаг, однако, представляется ограниченным уровнем 376 руб. Лишь в случае преодоления 376 руб. стоит ждать возвращения в район 400-408 руб. Падение ниже 349 руб. поставит следующей целью снижения уровень 325 руб. и рискует увести бумаги к 300 руб.



