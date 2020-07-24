Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% и дал сигнал о возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Сегодня ЦБ РФ принял решение о снижении ключевой ставки на 25 б.п. Регулятор отметил, что преобладание дезинфляционных факторов сохраняется. Несмотря на прошедшее сильное снижение ключевой ставки за апрель-июнь с 6,0% до 4,5% инфляция остается ниже 4% таргета ЦБ РФ.

Следующее заседание Банка России по ДКП состоится 18 сентября. Исходя из содержания сегодняшнего пресс-релиза и текущих макроэкономических ожиданий мы прогнозируем, что с высокой вероятностью ЦБР снизит ставку с 4,25% до 4,00%. В перспективе 2021 года можно ожидать сохранения ключевой ставки на исторически низком уровне 4%.



