К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,11% до 2854,91 п., а РТС снижался на 0,81% до 1251,41 п. Начало дня на российском рынке проходило под диктовку негативной динамики на азиатских площадках. Обострение отношений США и Китая повышает риски как срыва торгового соглашения, так и общего экономического роста в мире. Однако ситуация заметно улучшилась на фоне вышедшей европейской статистики по деловой активности, которая оказалась сильнее, чем ожидалось.

Вновь растут бумаги золотодобывающих компаний «Селигдар» и «Полюс», но немного корректируются «Петропавловск» и Polymetal. Акции «Аэрофлота» отреагировали ростом на заявления правительства о возобновлении зарубежных рейсов с 1 августа. «Интер РАО» отчиталась о росте чистой прибыли в I полугодии на 26,5% до 6,9 млрд рублей. Слабее всех смотрелись бумаги ТМК, «Русгидро», «М.Видео» и «РУСАЛ». Активность была сравнима с предыдущим днём. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 26 млрд рублей.

Рубль преимущественно слабел, хотя до решения ЦБ РФ предпринимал попытки укрепиться против доллара и евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3125 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,27% на день, 4,33% на неделю и 4,46% на месяц. ЦБ РФ снизил ставку на 25 базисных пунктов до 4,25%, а также изменил ряд прогнозных показателей. Инфляция в 2020 году ожидается на уровне 3,7%-4,2% вместо прежней оценки 3,8%-4,8%. В 2021 году инфляция замедлится до 3,5%-4,0%. Прогноз спада ВВП сужен до 4,0%-5,5% вместо падения в диапазоне 4,0%-6,0%. В следующем году ожидается восстановительный рост на 3,5%-4,5%. В заявлении говорится, что: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков». После решения ЦБ РФ рубль начал слабеть. К 15:15 мск пара USD/RUB – 71,875 (+0,57%), EUR/RUB – 83,42 (+0,66%).

Динамика европейских индексов была заметно негативней, чем в России, хотя сильная статистика по деловой активности частично компенсировала страхи эскалации напряжённости в отношениях США и КНР. Предварительный сводный индикатор деловой активности еврозоны поднялся до 54,8 п. с 48,5 п. в июне и прогнозе 51,1 п. Индекс в сфере услуг поднялся до 55,1 п. с 48,3 п., а в промышленности до 51,1 п. с 47,4 п. Столь внушительный рост деловой активности в сфере услуг сложился благодаря повышению аналогичного показателя в Германии до 56,7 п. с 47,3 пи Франции до 57,8 п. с 50,7 п. В Великобритании также мощный рост сводного показателя до 57,1 п. с 47,7 п. в июне. Однако статистики не хватило, чтобы компенсировать негативные сигналы американского рынка и новости об ухудшении отношений США и Китая. Самым слабым сектором в Европе были технологии. Также пришли негативные новости по процессу торгового соглашения Евросоюза и Великобритании. Европейский переговорщик Мишель Барнье сообщил об отсутствии прогресса в переговорах по ключевым вопросам и о вероятности срыва сроков заключения соглашения в сентябре. К 15:15 мск FTSE 100 – 6139,97 п. (-1,15%), DAX – 12904,25 п. (-1,52%), CAC 40 – 4968,95 п. (-1,29%).

Нефть оставалась под давлением на опасениях ухудшения торгово-экономических и политических отношениях США и Китая, что также может сказаться на темпах развития их экономик. Кроме того, накануне вышла статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице в США. Рост за неделю составил 109 тыс. до 1,42 млн, что напомнило рынку о неустойчивом восстановлении спроса. С другой стороны, от снижения нефть бережёт доллар, который торгуется на минимальных значениях почти за два года и сильная статистика по еврозоне.

Инвестиционный спрос на золото продолжает расти. Слабый доллар и риски идеологического столкновения США и Китая заставляют капитал искать безопасное убежище. Серебро немного корректировалось, но и рост его цены за последний месяц почти вдвое превышает таковой в золоте. За месяц металл подорожал на 29,5%, а за год почти на 36,4%. За пять лет серебро выросло на 53%, а с 2000 года на 317%. К 15:15 мск Brent – $43,49 (+0,42%), WTI – $41,31 (+0,58%), золото – $1891,8 (+0,10%), медь – $6369,18 (-1,68%), никель – $13475 (-1,56%).

Индекс доллара повышался на 0,04% до 94,73 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,58%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,161 (+0,15%), GBP/USD – $1,276 (+0,19%), USD/JPY – 106,24 (-0,59%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 0,3% в Dow Jones до 0,8% в NASDAQ. Накануне вечером президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем уже не является для него столь значимым, как ранее. Госсекретарь США также призвал к созданию антикитайской коалиции, так как тоталитарный режим перешёл все дозволяемые границы. Тема ухудшения отношений США и Китая становится доминирующей на рынке, где оценки акций заметно превосходят среднесрочный потенциал роста прибыли. Бумаги Intel Corp. активно снижались на расширенной сессии, реагируя на заявление компании об отложенном производстве процессоров нового поколения. Нефтесервисная Schlumberger отчиталась о втором подряд квартале с убытками. Брокерская E-Trade Financial показала в своём отчёте, что отрасль инвестиций оказалась одной из бенефициаров пандемии. American Express неожиданно отчиталась о прибыльном квартале, но вот показатель выручки оказался хуже ожиданий. Настроения на российском рынке далеко не оптимистичные. Однако от активного снижения его удерживает слабеющий рубль. Однако долларовый РТС в полной мере отражает снижение аппетитов к риску.