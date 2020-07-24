Курс рубля на завершающейся рабочей неделе разнонаправленно изменялся к доллару и преимущественно снижался против евро. При этом евро обновил максимумы с 22 апреля, поднявшись до 83,65 рубля, доллар пока остается ниже психологически значимого уровня сопротивления 72 рубля. Более уверенная динамика евро обусловлена продолжившимся ростом европейской валюты на форексе и обновлением ею на неделе максимума с сентября 2018 года — на уровне 1,1638 доллара.

Фактором курсовой динамики были колебания аппетита к риску на глобальных рынках на фоне геополитических рисков из-за обострения отношений между США и Китаем. Коронавирусная тема также продолжала оказывать влияние на конъюнктуру финансовых рынков.

При этом нефтяные котировки обновляли максимумы с марта, подтягиваясь к 45 долларам за баррель, что поддерживало курс рубля.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю снизился на 20 копеек — до уровня 71,7 рубля, евро вырос на 1,2 рубля — до 83,4 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом равнялась около 3,1 тысячи – как и неделей ранее.

РУБЛЬ ИСКАЛ НАПРАВЛЕНИЕ НА РАЗНООБРАЗИИ ФАКТОРОВ

Рубль начал торговую неделю уверенным ростом против основных резервных валют, корректируя слабую динамику предыдущей недели.

Позитивный фон был создан решением международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P), подтвердившего долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз – стабильный. Такой прогноз отражает ожидания S&P относительно того, что фискальный баланс России позволит ослабить риски, которые пандемия коронавируса создает для финансовой стабильности страны.

Общий спрос на риск на глобальных рынках поддержали новости об успешных испытаниях вакцины от COVID-19. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об очередных успехах в испытании вакцины. Исследования показали, что она была безопасна и вызывала иммунный ответ у пациентов.

Кроме того, британский медицинский журнал The Lancet сообщил, что вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, успешно прошла первую фазу испытаний. Вакцинация привела к выработке у испытуемых антител к COVID-19, отметили авторы разработки.

Позитив пришел и от новостей из Европы. В ночь на вторник в Брюсселе завершилась встреча лидеров ЕС, которая длилась с пятницы. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов — как займы. В итоге под давлением "экономной четверки" — Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия — конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро — как субсидии, 360 миллиардов — как займы.

Однако спустя два дня роста рубль три дня подряд терял позиции. Коррекция нефти вниз поддержала эту тенденцию. Трейдеры с пессимизмом отыгрывали данные американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" в США за прошлую неделю на 7,5 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 2,1 миллиона.

Подтянулась и геополитика — на фоне закрытия консульства Китая в Хьюстоне и ответного шага Китая, решившего закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань. Также появились сомнения в том, сможет ли американский конгресс согласовать следующий пакет стимулирующих мер до начала летних каникул.

Между тем, слабые данные по рынку труда США свидетельствовали о необходимости таких мер. Так, число заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 18 июля, выросло с пересмотренного показателя предыдущей недели на 109 тысяч, до 1,416 миллиона. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на отметке 1,3 миллиона. Индикатор вырос впервые после 15 недель снижения.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели проходило под знаком заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и последующей пресс-конференции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая по техническим причинам прерывалась на несколько минут.

Рубль при этом продолжил слабеть к доллару и евро — перед выходными и на фоне снижения аппетита к риску.

Между тем, Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, как и ожидалось, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. Регулятор отметил, что после снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. ЦБ РФ не исключает краткосрочного ускорения инфляции в стране из-за ограничений по коронавирусу.

Наконец, ЦБ РФ в своем релизе сохранил сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Таким образом, регулятор держит руку на пульсе рынка, не желая повышать его волатильность, а рубль, скорее всего, продолжит стабилизироваться на последней неделе перед тревожным августом — в нижней половине коридора 70-75 рублей за доллар.