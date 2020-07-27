По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,62%, закрывшись на отметке 3215,63 пункта; промышленный индекс Dow Jones просел на 0,68%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,94%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась на уровне 0,58%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на три базисных пункта, до −0,45%, что стало самым большим ростом более чем за неделю.

Негативные настроения были обусловлены обострением отношений между Вашингтоном и Пекином. В прошедшую пятницу власти Поднебесной распорядились о закрытии американского консульства в городе Чэнду в ответ на решение Белого дома закрыть китайское консульство в Хьюстоне. Однако несмотря на смену настроений на глобальных фондовых рынках, «медведям» стоит быть предельно осторожными, так как на стороне их оппонентов стоят крупнейшие мировые центробанки во главе с ФРС США, насыщающие биржевые площадки новыми порциями ликвидности.

На текущей неделе инвесторы продолжат следить за дебатами между республиканцами и демократами по очередному пакету стимулирующих мер американской экономики в конгрессе США. Судя по всему, до истечения срока действия расширенных льгот (1 августа) для миллионов безработных граждан США, стимулирующий пакет объемом минимум $1 трлн будет одобрен. В свою очередь в фокусе рынка будет продолжающийся сезон отчетов американских компаний, где свои операционные результаты представят Apple, Alphabet (GOOGL.О) и Amazon.

Несмотря на позитивное завершение торгов, в ходе которых котировки Brent прибавили 0,25% и закрылись на отметке $43,45, давление на цену черного золота оказывали ухудшившиеся отношения между Вашингтоном и Пекином и данные нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым за неделю, завершившуюся 24 июля, число действующих нефтяных буровых вышек в США выросло на одну единицу, до 181 агрегата, что стало первым ростом числа установок после 18 снижений подряд. Однако пока цена фьючерсного контракта Brent находится выше отметки $42,5,у «быков» все еще остается шанс на очередной подъем к уровню $45 и, в случае его пробития, позволит развить движение в сторону отметки $47.

В пятницу индекс Мосбиржи вырос на 0,4%, закрывшись на отметке 2863,12 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2840 и 2820 пунктов, сопротивления — 2867 и 2900 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 124000 и 122000 пунктов, сопротивление — 127400 пунктов.

По итогам очередного заседания Банк России снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов и сохранил сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего смягчения монетарной политики на ближайших заседаниях. Июльское заседание — последнее перед августовскими каникулами. Следующее решение по ключевой ставке Центробанк будет принимать 18 сентября.

Рубль завершил торги на отметке 71,73, потеряв 0,37% по отношению к американскому доллару. Однако на данном этапе более сильное ослабление российской валюты маловероятно, и ее курс, в отсутствии как позитивных, так и крайне негативных факторов в среднесрочной перспективе останется в диапазоне 70,50—72,30 по отношению к американскому доллару.



