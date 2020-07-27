На текущей неделе цены рублевых облигаций сохранятся у ранее достигнутых уровней
В пятницу ЦБР понизил ключевую ставку на 25 б.п. и сообщил о снижении диапазона нейтральной ставки до 5-6% по сравнению с 6-7% ранее. Банк России также обновил макроэкономический прогноз, в котором ожидает, что даже с учетом прошедшего смягчения ДКП существует риск недостижения 4% цели по инфляции в 2021 году. С учетом слабого внутреннего и внешнего спроса ЦБР видит преобладание дефляционных факторов и отмечает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки шагом 25 б.п. на одном из ближайших заседаний. По нашим оценкам, ЦБР может снизить ставку до 4% на заседании в сентябре, после чего возьмет паузу для оценки влияния принятых решений на экономику и инфляцию.
Рынок ОФЗ в пятницу слабо отреагировал на смягчение ДКП, находясь под давлением внешнего фона. Доходность рублевых гособлигаций срочностью 5-15 лет выросла на 2 б.п. В фокусе инвесторов оставалась статистика по высоким темпам распространения коронавируса в мире и ухудшение отношений между США и Китаем.
На текущей неделе ждем сохранения цен рублевых облигаций вблизи ранее достигнутых уровней. Слабый спрос со стороны нерезидентов и большой объем предложения нового госдолга ограничивают потенциал роста цен ОФЗ в условиях снижения ключевой ставки.
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