В рамках предстоящей недели ожидаем давления на мировые рынки со стороны нескольких факторов.

Так, выделим ситуацию с распространением коронавируса в США. Общее число заражений в Штатах превысило 4,2 млн человек, а темпы роста числа зараженных продолжают оставаться выше 65 тысяч случае в сутки, что создает предпосылки не только для приостановки смягчения карантинных ограничений, но и для их восстановления для снижения активности распространения коронавируса. Это окажет негативное влияние на динамику восстановления американской и, соответственно, мировой экономик.

Вторым фактором выступает продолжающееся ухудшение отношений между США и Китаем. Дальнейший рост напряженности ставит под сомнение исполнение первой фазы торгового соглашения между странами, что может привести к восстановлению в Штатах тарифов на китайские товары, следствием чего станет ухудшение ситуации в мировой торговле. Учитывая же общую экономическую ситуацию, данный фактор может оказать существенное негативное влияние на мировую экономику.

На таком фоне инвесторы будут пересматривать свое отношение к рисковым активам в сторону ухудшения, что будет способствовать продажам по широкому спектру активов.

Также отметим предстоящее на этой неделе заседание ФРС США. Маловероятно, что американский регулятор представит новые стимулы. Однако он попытается успокоить игроков словесными интервенции относительно своей готовности и дальше проводить стимулирующую политику до тех пор, пока это будет необходимо.

Из макроэкономической статистики выделим публикацию данных по индексу делового климата в Германии от IFO, базовые заказы на товары длительного пользования в США, предварительные данные по ВВП Германии и США за второй квартал, а также индекс деловой активности в производственном секторе Китая и индекс потребительских цен Еврозоны. Плюс к этому, инвесторы продолжат внимательно следить за сезоном отчетностей компаний в США.

Если же говорить о настроениях на рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как противоречивые. В Азии наблюдается преобладание продаж на большинстве площадок, что приводит к их снижению в пределах 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня с утра восстанавливаются, после негативной динамики в пятницу, прибавляя около 0,4%. На рынке энергоносителей наблюдается консолидации в районе 43,3 доллара за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent.

На таком фоне в начале сессии ожидаем стабилизации российского рынка у уровней пятничного закрытия. При этом в ходе торгов индекс МосБиржи может предпринять попытку возвращения в диапазон 2800-2850 на ухудшении внешнего фона. Стабилизация рынка в ближайшие сессии в данном коридоре без дополнительных позитивных факторов, способных стимулировать рост, выглядит логичной.

На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидаем разнонаправленного движения основных мировых валют по отношению к рублю. На фоне стабилизации цен на нефть и роста пары евро/доллар, ожидаем отступления американской валюты по отношению к рублю в район 71,5 рубля. Однако в дальнейшем доллар может попытаться отыграть утренние потери и выйти на положительную территорию. При этом в ходе торгов пара доллар/рубль сохранит позиции в нижней части диапазона 70-75 рублей. Отметим, что сегодня пройдет пик налоговых выплат, что приведет к снижению поддержки национальной валюты со стороны внутренних факторов.



