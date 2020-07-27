Российский рынок акций завершал прошлую неделю ростом. Причем на старте торгов в пятницу наши индексы снижались из-за ухудшения внешнего фона, однако в течение дня вновь наблюдалась положительная динамика. В то же время ключевые западные площадки падали. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets также выглядел слабее нашего рынка и потерял 1,5%.

Лучше рынка второй день подряд были акции металлургического сектора. Опережающую динамика отмечается в бумагах Норникеля (+1,8%), а также акциях золотодобывающих компаний: Полюс (+5,3%), Полиметалл (+2,6%), Петропавловск (+5,5%).

Ожидаемое продолжение роста видим в акциях Интер РАО (+4,7%). Долгосрочный взгляд по бумагам остается положительным. После достижения отметки в 6 руб. следующим ориентиром наверху может выступить район 6,3–6,5 руб. В эту пятницу состоится заседание совета директоров по рассмотрению новой стратегии компании до 2025 г. с перспективой до 2030 г.

Фаза роста в индексе МосБиржи продолжается уже восемь сессий подряд. За это время удалось выйти из бокового коридора последних месяцев. В пятницу индекс МосБиржи закрывался выше 2860 п., а это значит, что формально мы вернулись в восходящий тренд. В качестве ближайших технических целей наверху выделяется район 2910–2920 п.

В последние дни отмечаем возврат к опережающей динамике наиболее ликвидных голубых фишек относительно второго эшелона. Обороты торгов акциями перестали падать и стабилизировались около 55–60 млрд руб.

Если рассчитывать динамику нашего рынка в долларах, то здесь ситуация хуже. За счет ослабления рубля индекс РТС последние три сессии стоит на месте, тогда как индекс МосБиржи устойчиво растет.

Сегодня с утра мы видим продолжение подъема цен на драгметаллы. Несмотря на сильную перекупленность, котировки золота приближаются к новым историческим максимумам около $1920 за тройскую унцию. Акции Полюса, Полиметалла и Петропавловска могут вновь пользоваться повышенным спросом.

Основным фактором роста золота выступает снижение реальных процентных ставок в долларе: это падение безрисковой доходности относительно уровня инфляции. Инвесторы также бегут от потенциальных рисков разгона инфляции, который может произойти, когда пик пандемии будет пройден, и мировая экономика начнет стремительно восстанавливаться.

Тем временем число заболевших COVID-19 в мире не снижается. Наоборот, статистика последних дней показывает о продолжении распространения пандемии. Чем дольше сохраняются высокие темпы, тем более значительное стимулирование можно ожидать от мировых ЦБ. Исходя из такой логики золото от этого только выигрывает.

На долгосрочном горизонте рост драгметаллов выглядит неустойчивым. При прохождении пика пандемии, появлении вакцины и отсутствия разгона инфляции золото может начать быстро корректироваться.

В пятницу ЦБ РФ принял решение о снижении ключевой ставки на 25 б.п. до 4,25%. Исход заседания совпал с нашими ожиданиями. ЦБ оставил себе пространство для маневра, не исключив возможность снижения ставки в дальнейшем. Пока речь может идти о еще одном шаге в 25 б.п.

Также Банк России понизил диапазон нейтральной ставки до: «инфляция плюс 1–2%» (было 2–3%). Это означает снижение диапазона номинальной нейтральной ставки до 5–6% с учетом цели по годовой инфляции вблизи 4%. Уточнение оценки связано прежде всего с изменением внешних факторов, в том числе с формированием процентных ставок в мировой экономике на более низком уровне.

ЦБ также намерен провести взаимозачет объема продаж иностранной валюты, связанных со сделкой с пакетом Сбербанка, с объемами покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отложенных в 2018 г. и в марте—апреле 2020 г., а также с объемом осуществленных в марте—апреле упреждающих продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Итоговый нетто-объем иностранной валюты, оцениваемый в рублевом эквиваленте в 185,4 млрд руб., будет равномерно продан в течение IV квартала 2020 г. в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила.

С одной стороны, это нейтральная новость для рубля, так как происходит взаимозачет несовершенных операций. С другой, уже в 2021 г. фактор поддержки рубля будет исчерпан, и мы вновь придем к «чистому» исполнению параметров бюджетного правила. То есть при росте цен на нефть, валюта будет покупаться, сдерживая укрепление рубля.

Курс USD/RUB сейчас находится в боковом диапазоне. Ближайшим техническим препятствием наверху выступает район около 72. Если эта отметка будет пройдена, то цели сместятся к 72,5–72,7. Снизу ближайшая поддержка находится на 70,5. Сегодня с открытия возможно умеренное снижение курса, учитывая общую слабость американской валюты. Индекс доллара падает седьмую сессию подряд, обновляя минимальные уровни с сентября 2018 г.

В прошлую пятницу был последний день перед дивидендной отсечкой в акциях НМТП. Сегодня они откроются с гэпом около 10%. На закрытие такого ценового разрыва может потребоваться несколько месяцев.

Также сегодня ожидается публикация операционных результатов по итогам II квартала у Русала. Лента опубликует квартальный финансовый отчет по МСФО.

В ТМК подходит к концу срок предъявления бумаг к выкупу. Уже в пятницу акции начали снижаться, потеряв 5,3%. После оферты free-float и ликвидность в бумагах упадет. Вероятно, снижение будет продолжено.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня показывают преимущественно положительную динамику. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,5%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце июля снижаются на 0,4% и находятся около уровня $43,1.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи пройдет рядом с уровнем закрытия пятницы.



