Сегодня в ходе азиатской сессии продолжилось снижение курса доллара к основным мировым валютам. Так, пара евро-доллар тестирует отметку 1,17. Именно этот факт во многом вызывает рост американский фьючерсов, прибавляющих накануне нашего открытия 0,4%, и бурный рост сырьевых товаров, за исключением нефти.

В частности, золото подросло более чем на полтора процента и переписало исторический максимум. На 6% взлетело серебро, которое сильно отстало от золота в ходе восстановления после обвала в конце февраля-марте. Теперь это отставание потихоньку ликвидируется.

На таком фоне нас ждет позитивное открытие рынка акций с ростом примерно в 0,3-0,5 процентов. В лидерах подъема будут акции золотодобывающих компаний, которые мы рекомендуем удерживать в портфелях до появления признаков ослабления восходящего тренда по золоту.

Лучше рынка обещает быть и «Норильский Никель» на фоне взлета мировых цен на его основную продукцию. Обещают подрасти и черные металлурги.

Нефть остается в стороне от общего праздника жизни. Для нее более важными сейчас являются фундаментальные факторы, а именно баланс спроса и предложения, а также риски ухудшения отношений США с Китаем. Нежелание нефти присоединяться к всеобщему росту наводит на мысль, что при ухудшении внешнего фона котировки «черного золота» могут попробовать протестировать сверху вниз отметку 40 долларов за баррель. Впрочем, ситуация вполне может измениться в среду, если выйдут хорошие данные по запасам нефти в США.

Пока же мы не советуем брать акции нефтегазового сектора, поскольку риски их опережающего снижения увеличились.

Не ждем какого-то выдающегося роста рубля. В начале недели российская валюта получит небольшую поддержку от налогового периода. Но при этом стоит ждать усиления покупок валюты из-за конвертации получаемых дивидендов и открытия Россией воздушного сообщения с миром с 1 августа.

Для рубля более важное значение имеют цены на нефть – именно продажа углеводородов формирует основную часть доходов бюджета.

Сейчас сильной поддержкой для пары доллар-рубль выступает район 71, и он вряд ли будет пройден. Но даже если в течение недели мы увидим незначительное ухудшение внешнего фона, торги в августе вполне могут начаться в районе отметки 73 руб за доллар.



