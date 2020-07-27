Ослабление доллара поддержит рынки акций и сырье
Сегодня в ходе азиатской сессии продолжилось снижение курса доллара к основным мировым валютам. Так, пара евро-доллар тестирует отметку 1,17. Именно этот факт во многом вызывает рост американский фьючерсов, прибавляющих накануне нашего открытия 0,4%, и бурный рост сырьевых товаров, за исключением нефти.
В частности, золото подросло более чем на полтора процента и переписало исторический максимум. На 6% взлетело серебро, которое сильно отстало от золота в ходе восстановления после обвала в конце февраля-марте. Теперь это отставание потихоньку ликвидируется.
На таком фоне нас ждет позитивное открытие рынка акций с ростом примерно в 0,3-0,5 процентов. В лидерах подъема будут акции золотодобывающих компаний, которые мы рекомендуем удерживать в портфелях до появления признаков ослабления восходящего тренда по золоту.
Лучше рынка обещает быть и «Норильский Никель» на фоне взлета мировых цен на его основную продукцию. Обещают подрасти и черные металлурги.
Нефть остается в стороне от общего праздника жизни. Для нее более важными сейчас являются фундаментальные факторы, а именно баланс спроса и предложения, а также риски ухудшения отношений США с Китаем. Нежелание нефти присоединяться к всеобщему росту наводит на мысль, что при ухудшении внешнего фона котировки «черного золота» могут попробовать протестировать сверху вниз отметку 40 долларов за баррель. Впрочем, ситуация вполне может измениться в среду, если выйдут хорошие данные по запасам нефти в США.
Пока же мы не советуем брать акции нефтегазового сектора, поскольку риски их опережающего снижения увеличились.
Не ждем какого-то выдающегося роста рубля. В начале недели российская валюта получит небольшую поддержку от налогового периода. Но при этом стоит ждать усиления покупок валюты из-за конвертации получаемых дивидендов и открытия Россией воздушного сообщения с миром с 1 августа.
Для рубля более важное значение имеют цены на нефть – именно продажа углеводородов формирует основную часть доходов бюджета.
Сейчас сильной поддержкой для пары доллар-рубль выступает район 71, и он вряд ли будет пройден. Но даже если в течение недели мы увидим незначительное ухудшение внешнего фона, торги в августе вполне могут начаться в районе отметки 73 руб за доллар.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200727/831830168.html