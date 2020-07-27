Ожидания на старт дня:

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. С одной стороны, продолжается ослабление доллара, но говорить о росте аппетитов к риску было бы излишним. Нефть остаётся под давлением из-за роста заболеваемости COVID-19, а также неопределённости в отношениях США и КНР. С другой стороны, прибыль в китайской промышленности и предварительные индексы деловой активности в Европе и США указывают на заметное улучшение ситуации. Если бы не всплеск напряжённости между США и Китаем по дипломатической линии, то рынки могли бы чувствовать себя уверенней. В начале торгов российские индексы могут оказаться под небольшим давлением из-за негативной динамики нефти и неуверенности на азиатских площадках.

О рынках:

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи вырос с 2774,79 п. до 2863,12 п., а РТС с 1216,17 п. до 1255,98 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1426 до $1,1655. Пара USD-RUB снизилась с 71,87 до 71,74, а EUR-RUB выросла с 82,20 до 83,56. Нефть Brent подорожала с $43,14 до $43,34 за баррель. Золото на Comex подорожало до $1897,5 за тройскую унцию (рекорд по закрытию дня). Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3224,73 п. до 3215,63 п.

Тема COVID-19 остаётся с рынками, но к ней добавился рост напряжённости в отношениях США и Китая. Стороны обменялись закрытием по одному консульству, а Госсекретарь США Майк Помпео призвал к созданию антикитайской коалиции. Президент США Дональд Трамп даже заявил о том, что торговое соглашение уже не столь важно для него. Меж тем, предварительная статистика за июль показала существенный рост деловой активности в Европе и США, но конфронтация Вашингтона и Пекина могут нарушить оптимистичную картину восстановления после коронавирусного шока.

Понедельник начнём со статистики Китая по прибыли промышленных предприятий. Япония опубликует индекс опережающих экономических индикаторов. Далее в Европе выйдут индексы текущих условий, деловых ожиданий и делового климата IFO Германии. В США выйдет статистика по объёму заказов на товары длительного пользования. Ожидается рост на 7,2% за июнь. В России «РусАл» сообщит свои операционные результаты. Также понедельник будет последним днем для предъявления к выкупу акций ТМК. «Лента» отчитается по МСФО за II квартал.

Днём во вторник важной статистики не будет. Далее вечером в США выйдут индексы цен на жильё S&P/CS. Затем будет опубликован индекс доверия потребителей от Conference Board. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России отчитается Yandex. «Юнипро» предоставит отчётность по РСБУ, а «ЭНЕЛ Россия» отчитается по МСФО.

Австралия опубликует в среду оценку инфляции за II квартал. Ожидается, что в годовом выражении цены снизятся на 0,4%, а в квартальном выражении упадут на 2,0%. Далее в Европе цены импорта и экспорта Германии. В США опубликуют сальдо внешней торговли товарами. Далее статистика оптовых запасов. Продолжит календарь статистика по незавершённым продажам жилья и отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Завершит день решение ФРС по ставке, хотя каких-либо изменений в данном вопросе не ожидается. По итогам заседания состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. В России «НОВАТЭК» сообщит отчётность по МСФО за II квартал, как и ММК. ТГК-1 отчитается по РСБУ.

Япония в четверг сообщит о динамике розничных продаж в июне. Далее Великобритания сообщит цены на жильё. Германия отчитается о рынке труда. Ожидается, что безработица повысится до 6,5% в июле с 6,4% в июне. Далее ожидается первая оценка ВВП Германии за II квартал. По прогнозам снижение ВВП могло составить 10,9%. В еврозоне выйдет отчёт по оценке делового и потребительского доверия, а также индексы делового климата и экономических ожиданий. Безработица в еврозоне могла возрасти до 7,7% в июне с 7,4% в мае. Вечером нас ждёт важный блок статистики по США. Во-первых, выйдут традиционные недельные данные по обращениям за пособием по безработице. Во-вторых, выйдет первая оценка ВВП за II квартал. Ожидается, что провал американской экономики составит 34% по сравнению с I кварталом. В России Сбербанк отчитается по МСФО за II квартал. «Русгидро» сообщит отчётность по РСБУ. Также «Магнит» сообщит свои результаты деятельности за I полугодие и II квартал.

В пятницу в ряде азиатских стран будет выходной в связи с праздником Курбан-байрам. Япония сообщит о ситуации на рынке труда. Ожидается рост безработицы до 3,1% в июне с 2,9% в мае. За июнь промышленное производство Японии могло вырасти на 1,2%. Китай сообщит индексы деловой активности от Национального Бюро Статистики. Ожидается, что производственный PMI мог подняться до 51,0 п. с 50,9 п. в июне. Франция может сообщить о падении ВВП за II квартал на 15,6%. Далее розничные продажи в Германии, которые могли сократиться на 3,5% за июнь. В этот день мы также можем узнать о том, что инфляция в еврозоне замедлилась до 0,2% в июле с 0,3% в июне. Падение ВВП еврозоны в II квартале могло составить 13,9% в годовом выражении, или 11,2% в поквартальном. На американском отрезке торгов ждём статистику цен личного потребления, оценку стоимости рабочей силы, доходы и расходы физических лиц в США. Позже появится Чикагский PMI. Закроют день отчёты по потребительскому доверию Университета Мичигана и по активным буровым от Baker Hughes. В России «Мосэнерго» отчитается по РСБУ. ГМК «Норникель» сообщит операционные результаты за II квартал.

Азиатские рынки демонстрировали разнонаправленную динамику в начале новой торговой недели. Прибыль китайских промышленных предприятий выросла в июне на 11,5% в годовом выражении. Впрочем, в период с начала года она сократилась на 12,8%. В Банке Японии полагают, что некоторый рост экономики страны будет наблюдаться в II полугодии, но даже в 2022 году она не сможет вернуться к уровню до пандемии COVID-19. Японскому рынку мешали не только прогнозы, но и укрепление иены до 105,6 за доллар. Ещё одним индикатором тревожности остаётся золото, которое вновь легко преодолело отметку в $1900 за тройскую унцию, а также обновило свой исторический максимум внутри дня, поднимаясь выше отметки $1940 за тройскую унцию. Интерес к золоту продолжает поддерживаться ростом напряжённости в отношениях США и КНР, а также программами стимулирования. Накануне министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что республиканцы окончательно сформулировали пакет экономической поддержки на $1,0 трлн. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22701,72 п. (-0,22%), Hang Seng — 24603,09 п. (-0,41%), Shanghai Composite — 3202,62 п. (+0,18%).

За прошедшую неделю резервы биржевого фонда SPDR Gold Trust увеличились с 1206,89 тонн до 1228,81 тонн. Происходит это на фоне продолжающегося ослабления доллара. Индекс доллара упал уже ниже 94,0 п. Особенно заметен этот процесс в паре с евро. Принципиальным отличием финансирования программ экономического восстановления после COVID-19 в Европе и США является то, что европейские программы будут преимущественно финансироваться за счёт заимствований на свободном рынке, а вот в США главным покупателем казначейских обязательств является ФРС. За прошедший месяц золото подорожало на 9,2%, а за год почти на 36,5%. Серебро долгое время отставало, но смогло за последний месяц подняться на 36%, а за год на 48%. Оптимизма в нефти было гораздо меньше, если не говорить об обратном. Число случаев COVID-19 в мире перевалило за 16 млн и четверть из них зарегистрировано в США. Данное обстоятельство привело к возвращению ряда ограничительных мер, которые негативно сказываются на объёмах потребления топлива. Поэтому нефть испытывает сложности с ростом, хотя этому также способствует слабый доллар. Кроме того, Baker Hughes сообщила, что на прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США выросло на 1 штуку до 181 единиц. Это первая неделя прироста с середины марта. Впрочем, никто не ждёт какого-либо быстрого восстановления буровой активности при текущих ценовых уровнях. К 9:00 мск Brent — $43,68 (-0,23%), WTI — $41,23 (-0,15%), Золото — $1930,1 (+1,72%), Медь — $6412,17 (+0,55%), Никель — $13795 (+1,02%).

Индекс доллара снижался на 0,44% до 94,02 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 0,59%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,17 (+0,38%), GBP-USD — $1,282 (+0,27%), USD-JPY – 105,64 (-0,45%).