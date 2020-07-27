Неделя окончилась на подъеме. Индекс Мосбиржи завершил на положительной территории восьмую торговую сессию подряд, несмотря на коррекцию в США накануне. Лидерами роста остались акции золотодобывающих компаний Селигдар (+8,09%) и Petropavlovsk (+5,96%). В аутсайдеры попали бумаги ТМК (-5,30%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 71-72.

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. Это совпало с ожиданиями участников рынка и не вызвало их заметной реакции. Банк России видит возможность для дальнейшего снижения ставки, поскольку, по мнению регулятора, проинфляционные факторы слабы, а инфляционные ожидания держатся на пониженном уровне. По итогам года инфляция может оказаться ниже 4%. Однако обращает на себя внимание тот факт, что ЦБ явно не намерен осуществлять кредитное сжатие. Несмотря на обвал экономики в текущем году на 4,5-5,5%, который будет преодолен не менее чем за два года, в 2020-2022 годах темпы роста денежной массы будут в разы опережать увеличение массы товарной (ВВП). Это, на наш взгляд, усиливает риски ослабления рубля, по мере того как экономика будет сталкиваться с новыми шоками. Рост денежной массы будет адсорбироваться долговым и фондовым рынками, что чревато надуванием «пузырей» и последующим их схлопыванием.

Цена золота достигла $1900 за унцию. Ряд аналитиков видит в этом поиск инвесторами защитных активов. Мы разделяем опасения того, что за внушительным укреплением курса евро и цены на золото стоит перераспределение китайских резервов в поиске альтернатив доллару. Триггером послужили торговые войны и геополитический фон, напряжение отношений между США и Китаем, так сильно не обострявшихся 30 лет. Это плохой сигнал, признак того, что торговые и валютные войны будут эскалироваться. А повышение курса евро и цены на золото усилится в ближайшее время.

Торговая идея: FXGD ETF (+0,80%), покупка. Рост цены на золото ускорится на фоне действий крупных игроков и закрытия коротких позиций.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 71,00-71,50, прогноз по индексу Мосбиржи: 2800-2850 пунктов.