Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня на смешанном внешнем фоне, полагают аналитики.

Снижение аппетита к рисковым активам не даст укрепиться отечественной валюте, считают они.

ПРОГНОЗЫ

Если же говорить о настроениях на рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как противоречивые, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"На таком фоне в начале сессии ожидаем стабилизации российского рынка у уровней пятничного закрытия. При этом в ходе торгов индекс Мосбиржи может предпринять попытку возвращения в диапазон 2800-2850 пунктов на ухудшении внешнего фона. Стабилизация рынка в ближайшие сессии в данном коридоре без дополнительных позитивных факторов, способных стимулировать рост, выглядит логичной", — указывает он.

Внешний фон пока не дает оснований для выхода из консолидации по индексу РТС, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

"Усиление напряженности в отношениях между США и КНР способствует снижению "спроса на риск", но низкая доходность по казначейским облигациям США (ниже 0,6% годовых по 10-летним бумагам) и перспективы расширения масштабных мер стимулирования экономики снижают роль доллара в хеджировании рисков, заставляя инвесторов отдать предпочтение альтернативным защитным активам (например, драгметаллам)", — говорит он.

Как следствие, продолжается коррекция вниз по индексу доллара (DXY), что повышает сравнительную привлекательность развивающихся рынков и отчасти компенсирует негативное влияние геополитических рисков, добавляет аналитик.

На российском валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим выше отметки 71,5 рубля по паре доллар-рубль, считает Старцев.

Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, что рубль в паре с долларом будет торговаться в диапазоне 71,25 — 71,75 рубля.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые индексы в пятницу закрылись в минусе на фоне ухудшения отношений США и КНР и не ясных перспектив восстановления экономики стран.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,3-0,49%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,27%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,34%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,04%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,6%.

Стоимость нефти снижается на 0,53% — до 43,55 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,44% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1705 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ вырос по рублевому индексу Мосбиржи по итогам пятницы на 0,4%, несмотря на снижение зарубежных площадок и стоимости нефти марки Brent. А долларовый индекс РТС снизился на 0,45%, до 1255,98 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 27 копеек — до 71,74 рубля, евро — на 69 копеек, до 83,56 рубля, следует из данных Московской биржи.