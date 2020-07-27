ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б.п., комментарий оказался умеренно мягким. Снижение ставки объясняется

сохраняющимися дезинфляционными рисками, особенно ЦБ беспокоит возможное замедление роста цен к концу

2021 г. Относительно возможности дальнейшего снижения ставки ЦБ сохранил формулировку, что будет оценивать целесообразность такого шага, исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели и других макроэкономических показателей, а также с учетом внешних и внутренних рисков. Помимо этого, был пересмотрен диапазон нейтральной ключевой ставки, теперь он составляет 5–6% в номинальном выражении, это также не стало сюрпризом. Нейтральная ставка может в текущей ситуации повлиять лишь на оценку ключевой ставки в долгосрочной перспективе. Мы по-прежнему считаем, что потенциал снижения ключевой ставки до 4% до конца года сохраняется, но сроки снижения пока неопределенны. Также ЦБ сузил прогнозный диапазон для инфляции на конец года до 3,7–4,2%.

Предыдущий прогноз составлял 3,8–4,8%. В целом такое изменение не требует изменений денежно-кредитной

политики. Прогноз основных макроэкономических показателей был в целом улучшен. Основные улучшения коснулись прогноза по внешнему сектору, теперь регулятор не ожидает дефицита счета текущих операций ни в одном из годов на горизонте прогнозирования. Сокращение международных резервов ЦБ будет весьма умеренным: 18 млрд долл. в этом году и 13 млрд долл. в следующем. Важной новостью для рынка является план ЦБ осуществить взаимозачет объема продаж иностранной валюты, связанного со сделкой с акциями Сбербанка, с объемами покупок валюты в рамках бюджетного правила, отложенных в 2018 г., а также учесть, что в марте ЦБ продавал валюту, хотя, исходя из бюджетного правила, должен был покупать. В итоге ЦБ должен дополнительно к регулярным операциям в рамках бюджетного правила продать иностранной валюты на 185,4 млрд руб., осуществить эти интервенции регулятор планирует в 4 кв. 2020 г. В целом эта сумма не критична для российского валютного рынка, по текущему курсу она составляет около 2,6 млрд долл. Однако рынок не рассчитывал на подобный взаиморасчет, поскольку изначально предполагалось, что конвертация средств, полученных в рамках сделки с акциями Сбербанка, будет осуществлена в течение длительного

времени, а компенсация дополнительных продаж валюты в марте вообще раньше не обсуждалась. Мы полагаем, что предложенная схема означает больший объем интервенций до конца этого года, но суммарно на горизонте в несколько лет ЦБ продаст меньше валюты, чем предполагалось ранее.