Цены на нефть Brent продолжают проторговывать нижнюю часть диапазона 4345 долл./барр., — неоднозначная общерыночная конъюнктура и скорая экспирация сентябрьского фьючерса придавливают котировки. В пятницу Baker Hughes сообщил, что число активных буровых в США на прошлой неделе выросло, впервые с марта, и составило 181 установок, указывая на стабилизация ситуации в отрасли.

Мы по-прежнему консервативно смотрим на рынок нефти. Рассчитываем, что диапазон 43-45 долл./барр. сохранит свою актуальность в начале этой недели, отмечая риски повышающиеся риски ухода на более низкие, более оправданные с фундаментальной точки зрения, уровни.