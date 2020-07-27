Денежный рынок сдержанно отреагировал на решение Банка России снизить ключевую ставку на 25 бп и пересмотреть интервал нейтральной номинальной ставки с 6–7% до 5–6%. На этих новостях котировки FRA в пятницу выросли на 3–5 бп (ставки 3x6 и 9 x12 FRA достигли 4,45% и 4,52% соответственно), в то время как 3-месячная ставка MosPrime снизилась на 10 бп, до 4,60%. На кривой процентных свопов движения отсутствовали: годовая и 5летняя ставки IRS закрылись на прежних уровнях в 4,58% и 5,16% соответственно. Кросс-валютные ставки сместились вверх: годовая ставка NDF повысилась на 5 бп (до 3,89%), а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа поднялась на 7 бп (до 3,86%). Что касается коротких процентных ставок, средняя ставка однодневного валютного свопа снизилась на 7 бп (до 3,76%), а индекс RUSFAR овернайт опустился на 12 бп, до 4,01%.

Мы ожидаем, что на этой неделе спреды между короткими ставками денежного рынка и ключевой ставкой ЦБ сузятся в связи с наступлением в понедельник срока уплаты основных налогов. В том числе RUONIA, по нашим расчетам, будет торговаться на уровне 4,20%, а ставка однодневного валютного свопа сместится ближе к 4%. Возможностью 35-дневного репо с Федеральным казначейством банки в пятницу не воспользовались. Впервые за две недели не было подано ни одной заявки на привлечение средств на срок более месяца.

На этой неделе Казначейство продолжит активное вливание ликвидности в банковскую систему: запланировано четыре депозитных аукциона, в том числе в понедельник – на 7 дней с лимитом 280 млрд руб., во вторник – на 35 дней и 70 млрд руб., а еще два в четверг – на 28 и 56 дней с лимитом 70 млрд руб. и 50 млрд руб. соответственно. Также Казначейство проведет три срочных аукциона репо на срок 7, 35 и 91 дней с лимитом 160 млрд руб., 70 млрд руб. и 50 млрд руб. соответственно. Таким образом в общей сложности Казначейство предложит банкам 440 млрд руб. ликвидности на 7 дней и 310 млрд руб. – на более длинные сроки при погашаемых обязательствах всего на 90 млрд руб. В дополнение к перечисленным аукционам будет вновь предпринята попытка предложения иностранной валюты в рамках репо: 0,1 млрд долл. на срок 14 дней. На аукционе аналогичного инструмента в прошлую среду от банков не поступило ни одной заявки. ОФЗ