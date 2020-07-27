Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обратиться в Генпрокуратуру с тем, чтобы расследовать причины разлива дизельного топлива на норильской ТЭЦ-3 и провести тщательную проверку ответственных за техническую и экологическую безопасность на региональном и федеральном уровнях. Она также призвала местные власти и руководство Норникеля провести в Норильске совещание по разработке плана улучшения экологической обстановки в городе. Кроме того, Матвиенко отметила, что правительство не будет вычитать расходы компании на устранение последствий аварии из базы налога на прибыль, чтобы не вызвать уменьшения доходов регионального и федерального бюджетов.

Между тем Норникель пообещал в рамках пятилетнего плана повышения технологической безопасности создать на своих объектах в Норильске систему мониторинга вечной мерзлоты. Наш комментарий: Мы полагаем, что позиция Федерального собрания в отношении экологической ситуации в Норильске может в ближайшие годы привести к увеличению инвестиций компании в охрану окружающей среды. Норникель уже принял решение потратить в 2020–2021 гг. 195 млн долл. на повышение технологической безопасности нефтехранилищ (см. Ежедневный обзор рынка от 22 июня). По планам компании, ее капиталовложения в 2020, 2021 гг. и в среднем за 2022–2025 гг. должны составить соответственно 2,2–2,5 млрд долл., 3,0– 3,4 млрд долл. и 3,5–4,0 млрд долл. в год. Хотя в апреле менеджмент заявлял, что из-за ослабления рубля и смещения сроков реализации проектов, вызванного пандемией COVID-19, по итогам 2020 г. размер капиталовложений может оказаться ниже запланированного уровня, теперь мы не исключаем, что изначальный план будет выполнен.

За последние семь лет (с момента заключения акционерного соглашения между основными акционерами компании) Норникель недовыполнил свои инвестиционные планы на 16%, а в 2019 г. отставание составило 40%, что было связано с реприоритизацией инвестиционных проектов.

Мы полагаем, что в связи с нынешним давлением Норникель, скорее всего, выполнит (но вряд ли перевыполнит) свои амбициозные инвестпланы. Хотя последние новости могут отрицательно сказаться на восприятии компании рынком, мы не думаем, что в конечном итоге капиталовложения Норникеля превысят консенсусные ожидания на 2020–2022 гг. (2,3–3,4 млрд долл. согласно консенсус-прогнозу Bloomberg на 24 июля 2020 г.).