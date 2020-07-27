Cвязанная с Газпромом структура, возможно, купила Стройтранснефтегаз в мае текущего года. Об этом сегодня сообщает РБК. Стройтранснефтегаз – один из крупнейших подрядчиков Газпрома, который участвовал в значимых проектах, в том числе в строительстве газопровода Сила Сибири, развитии инфраструктуры Чаяндинского месторождения и газификации регионов России. Наименование компании-покупателя не раскрывается, однако, как пишет РБК, окончательным владельцем Стройтранснефтегаза станет дочернее предприятие газовой монополии Газстройпром. Цена приобретения также не называется, но, согласно источникам, она могла составить 30 млрд руб.

Ранее СМИ сообщали об аналогичных сделках: например, в 2019 г. структуры Газпрома выкупили другого крупного подрядчика – Стройгазмонтаж (см. Ежедневный обзор рынка от 26 сентября 2019 г.). Между тем в консолидированной финансовой отчетности Газпрома ни одной такой сделки отражено не было, при этом Газстройпром, предполагаемый окончательный владелец бывших подрядных организаций, присутствует в отчетности как ассоциированная компания с активами 508 млрд руб. (7 млрд долл.) по состоянию на 31 марта 2020 г.