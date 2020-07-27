ЦБ понизил ключевую ставку на 25 бп, сопроводив снижением ее нейтрального диапазона до 5-6%. Снижение ключевой ставки на 25 бп в многом нас порадовало, так как в совокупности с уточненной риторикой регулятору удалось выстроить довольно прозрачную логику нормализации темпов смягчения политики. Несколько аспектов этой риторики заслуживают особого внимания.

Оценка риска отклонения инфляции от цели не сопровождается эпитетом «существенный», что несколько контрастирует с комментариями представителей ЦБ неделей ранее. При этом пересмотренный прогноз по инфляции на 2020 год (3.7-4.2% против 3.8-4.8%) почти не претерпел изменений в нижней границе, а прогноз на 2021 год не вышел из интервала 3.5-4.0%. В целом, это сигнализирует о близости остановки цикла смягчения.

Шансы на «донастройку» политики сохраняются (в сентябре или до конца года) ввиду повторения формулировки об «оценке целесообразности снижения ставки на ближайших заседаниях», однако в совокупности возвратом к стандартному размеру шага предел уже близок. Совокупность проинфляционных рисков, упомянутых в пресс-релизе, также указывает на близость паузы в смягчении процентной политики – нарушенные цепи поставок, возможный рост издержек из-за мер предотвращения эпидемии и более быстрое (по сравнению с ожиданиями) восстановление спроса. Кроме того, последующие действия Банка России потребуют большего внимания к инфляционным процессам в ходе сезона сбора урожая, а также внешней волатильности, возросшей на фоне геополитических конфликтов.

В довершение, Э.Набиуллина анонсировала пересмотр нейтрального диапазона ключевой процентной ставки – при текущей цели по инфляции он снижен до 5-6% благодаря снижению нейтральной реальной процентной ставки до 1-2%. Подобная формулировка указывает не столько на отсутствие намерений дальнейшего пересмотра диапазона, сколько сигнал о готовности пересматривать его лишь при условии изменении цели по инфляции, что объективно может произойди не ранее 3-летнего горизонта.

Мы все еще видим шансы для снижения ставки на 25 бп (в сентябре или до конца года), однако для такого сценария статистические данные и настроения внешних рынков будут иметь высокую значимость. При этом, участники облигационного продемонстрировали определенное недовольство действиями ЦБ и ориентирами дальнейшей политики: сегмент ОФЗ показал рост доходностей на 4-6 бп на средних дюрациях и на 3-4 бп на длинных. В этом свете, для среднесрочных и долгосрочных процентных ставок особую значимость сохранят действия Минфина на первичном рынке.



