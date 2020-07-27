Несмотря на снижение ставки, драйверов для возобновления покупок ОФЗ нет
Решение ЦБ снизить ставку на 25 б.п. до 4,25% было ожидаемым для большинства участников рынка. Хотя был дан довольно мягкий комментарий с указанием на возможность дальнейшего снижения ставки, ОФЗ сначала предприняли попытку снизиться в доходности, но к концу торговой сессии большинство бумаг подешевело в среднем на 0,1 п.п. Отметим, что биржевой оборот вновь был низким и едва достиг 18 млрд руб. Регулятор понизил прогноз по инфляции на текущий год до 3,7–4,2%, диапазон нейтральной ставки был снижен на 1 п.п. до 5–6%, что соответствует реальной ставке 1–2%. Текущая ключевая ставка в реальном выражении, соответственно, сейчас составляет 1,05%, что вблизи нижней прогнозной границы. Следовательно, несмотря на мягкий комментарий, потенциал снижения ключевой ставки до конца года практически исчерпан, что заметно ограничивает возможность дальнейшего роста котировок ОФЗ.
Как мы уже отмечали ранее, драйверов для возобновления спроса на рублевый госдолг мы сейчас не видим. Распространение коронавируса в США создает риски более медленного восстановления темпов экономического роста в крупнейшей экономике мира, спрос на защитные активы в таких условиях сохраняется. Доходности ОФЗ хоть и подросли за последнее время, но по-прежнему находятся вблизи исторических минимумов. Их уровни в реальном выражении уже уступают показателям суверенных бумаг на большинстве других развивающихся рынках. При ожидаемом ускорении инфляции реальныедоходности ОФЗ могут продолжить снижаться, что не будет способствовать притоку средств нерезидентов на российский рынок. В пятницу ЦБ опубликовал статистику по доле нерезидентов в июне – она сократилась до 30,6%, что является минимальным показателем с сентября прошлого года. Помимо этого, большие объемы первичного предложения с премиями оказывают давление на кривую. Мы не исключаем, что рост доходностей ОФЗ даже после очередного понижения ставки будет преобладать. На этой неделе внимание участников переключится на глобальные события, речь в первую очередь идет о заседании ФРС в свете новых вызовов для американской экономики.
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