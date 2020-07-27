Следующее понижение ключевой ставки произойдет 18 сентября
Несмотря на то что консенсус-прогноз рынка ожидал понижение ставки на 50 б. п. на заседании ЦБ 24 июля, регулятор понизил ставку на 25 б. п. до 4,25%, что соответствует нашим ожиданиям. Риторика пресс-релиза ЦБ остается мягкой. Во-первых, ЦБ заявил, что он продолжит “оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях”, что мы трактуем как знак того, что ЦБ продолжает изучать возможности с нижения ставки. Во-вторых, прогноз по инфляции на 2021 г. носит ярко выраженный дезинфляционный характер и сейчас составляет 3,5 —4,0% г/г против ожидавшихся ранее 4%.
В-третьих, пресс-релиз ЦБ явно указывает на преобладающее влияние дезинфляционных факторо в над инфляционными. Мы воспринимаем все эти факторы как указание в пользу того, что регулятор настроен продолжить понижать ставку. Мы ожидаем, что следующее понижение ставки произойдет на заседании 18 сентября, в ходе которого регулятор понизит ставку до 4,0%.
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