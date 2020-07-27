Как сообщает РБК со ссылкой на двух неназванных источников в компании, Газпром приобрел последнего из крупнейших подрядчиков “большой тройки”, участвующих в капитальном строительстве. По сообщению новостного агентства, российская газовая монополия могла закрыть сделку еще в начале мая, выкупив до 100% акций Стройтранснефтегаза (СТНГ), одного из крупнейших подрядчиков Газпрома, участвующих в строительстве труб опровода и наземных служб, в том числе занимающегося обустройством Чаядинского месторождения и строительством трубопровода “Сила Сибири”. По данным неназванных источников знакомых со сделкой, компания, изначально принадлежащая Волга Групп (31,5%) Геннадия Тимченко, бывшим топ-менеджерам Газпрома Алексею Митюшову (45%), Владимиру Карташяну (5%) и партнерам, продана

примерно за 30 млрд руб. Это на 60% меньше, чем стоимость Стройгазмонтаж а (примерно 75 млрд руб.), ранее

принадлежащего семье Ротенбергов, крупнейшего субподрядчика Газпрома, тогда как по отчетности за 2018 г. стоимость СТНГ составляла 129 млрд руб. (против 152 млрд руб. за СГМ), а его выручка за последние пять лет в два раза ниже выручки СГМ (120-190 млрд руб. против 276-362 млрд руб.), по сообщению РБК.

Мы считаем объявление о сделке позитивным для Газпрома в свете продолжающегося сокращения расходов,

предусмотренного программой оптимизации капиталовложений (сокращение на 300 млрд руб. до 1,3 трлн руб., не включая НДС), что должно быть официально закреплено в пересмотренном бюджете монополии в ближайшие месяцы. Поскольку менеджмент подтвердил приверженность цели по увеличению дивидендных выплат, мы считаем, что улучшение дисциплины в части управления капиталом – ключевой фактор для выхода на коэффициент дивидендных выплат на уровне 50% нормализованной чистой прибыли в 2021 г.