Прогноз результатов "Яндекса" за II квартал: консолидированная EBITDA снизится на 40% г/г
Компания Яндекс (YNDX US, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $47,7), 28 июля, во вторник, представит свои финансовые
результаты за 2К20. В конце июня Яндекс уже сообщал предварительные результаты за 2К20 – динамика выручки от снижения на 2% до роста на 1% г/г, рентабельность EBITDA на уровне 18,5-19,1%. Таким образом, предстоящая отчетность вряд ли преподнесет сюрпризы. Мы ожидаем, что результаты будут близки к верхней границе прогнозного диапазона – выручка вырастет на 0,4% г/г при рентабельности на уровне 18,9%. Инвесторы сейчас особенно следят за текущими трендами на ключевых рынках компании (онлайн реклама, такси, фудтех, медиа) и ожидают прогноз на 2П20. Кроме того, в ходе телефонной конференции мы рассчитываем услышать о стратегии компании в сегментах e-commerce и финтех, учитывая, что 23 июля Яндекс и Сбербанк закрыли сделку по разделению активов Яндекс.Маркет и Яндекс.Деньги.
По нашей оценке, выручка вырастет на 0,4% г/г до 41,5 млрд руб., сильно замедлив рост в сравнении с +26,1% г/г в 1К20 на фоне влияния пандемии и карантинных мер на все сегменты бизнеса:
По нашему прогнозу, выручка сегмента Портал и по иск снизится на 12,5% г/г до 25,5 млрд руб., что
соответствует середине прогнозного диапазона в размере 25 —26 млрд руб. (по итогам 1К20 выручка этого
сегмента выросла на 11%), пострадав от снижения рекламных бюджетов (-12,3% г/г). По нашей оценке,
EBITDA сегмента составит 10,6 млрд руб. (против ожидаемых 10,2 —11,3 млрд руб.), что предусматривает
размывание рентабельности на 5,5 п. п. до 41,8%. Согласно статистике Яндекс.Радар, в 2К20 доля
компании в поиске на всех платформах увеличилась на 2,7 п. п. г/г до 59,6%. Яндекс остался лидером в
поиске на десктопах, доля компании выросла на 1,3 п. п. г/г и 0,5 п. п. к/к до 69,4%. Более важно то, что
Яндекс продолжает усиливать свои позиции на мобильных платформах, сохраняя свою долю на уровне,
превышающем 50%, четвертый квартал подряд (54,6% против 44,3% у Google), в основном за счет
хорошего роста на Android (+5,3 п. п. г/г и +2,0 п. п. к/к);
Выручка сегмента Такси, вероятно, вырастет на 37,6% г/г (в сравнении с прогнозом +35 —40% г/г),
снизившись с +50% г/г в 1К20 на фоне 1) быстрого расширения фудтеха (Еда и Лавка), которые выиграли
от карантинных мер, и признания выручки Лавки на валовой основе, 2) переориентации бизнеса такси на
сервис доставки B2B, выручка которого также учитывается на валовой основе и 3) сильного
восстановления поездок с середины мая с увеличением доли поездок в сегменте B2B. Убыток EBITDA,
вероятно, составит 0,3 млрд руб. (против убытка в 0,5 млрд руб., или нулевой EBITDA, по прогнозу
компании), учитывая продолжающиеся инвестиции в сегмент беспи лотных автомобилей;
Другие сегменты: выручка классифайдов, как ожидается, вырастет всего на 3% г/г (на фоне слабой
активности продаж подержанных автомобилей во время карантина); выручка Экспериментов (Дзен, Драйв,
Гео и прочие) снизится на 6% г/г, отражая долгий период ограничений на услуги каршеринга на ключевых
рынках в Москве и Санкт-Петербурге и ухудшения монетизации рекламы в сегменте Дзен. Мы ожидаем,
что сегмент Медиа продолжит демонстрировать быстрые темпы роста (+73% г/г) на фоне сильных цифр
по росту аудитории, однако рентабельность, вероятно, ухудшится и опустится ниже —60% на фоне
продолжающихся инвестиций в контент.
По нашей оценке, консолидированная EBITDA Яндекса составит 7,9 млрд руб. (что на 40% ниже г/г) при рентабельности EBITDA на уровне 18,9% (что ниже на 12,7 п. п. г/г и на 6,9 п. п. к/к), а скорректированная чистая прибыль – 1,9 млрд руб.
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