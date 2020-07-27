Прогноз результатов "Энел Россия" за II квартал: выручка снизится на 40% г/г
Мы ожидаем слабых результатов во втором квартале текущего года из-за падения выработки, которое составило 9,1% (скорректировано на Рефтинскую ГРЭС), а также выходом Рефтинской ГРЭС из периметра компании. По нашим прогнозам, выручка снизится на 40% г/г, EBITDA снизится на 46%.
Результаты будут опубликованы в 16:00 МСК, конференц-звонок назначен на 17:00.
На конференц-звонке нам будет интересно услышать прогноз компании на текущий год, а также апдейт по ходу строительства ветряных станций. Ввод Азовской ВЭС должен состояться уже в следующем году. Мы видим серьезные риски переноса ввода станции из-за закрытия границ, изоляционных и противоэпидемиологических мер.
По нашему мнению, перенос сроков ввода ВИЭ проектов несет большие риски, чем снижение показателей в моменте, т.к. более позднее получение ДПМ платежей может негативно отразиться на дивидендных выплатах. На данной момент компания зафиксировала DPS на уровне 0,085 руб., что должно снизить волатильность котировок.
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