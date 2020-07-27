Ожидания нового пакета поддержки экономики США поддерживают аппетит к рисковым активам
На старте недели настроения на рынках поддерживают ожидания фискальных стимулов в США. Планируется, что сегодня в Конгрессе республиканцы огласят детали нового пакета поддержки американской экономики, стоимость которого может составить около 1 трлн. долларов. На фоне этих ожиданий фьючерсы на американские индексы S&P500 и NASDAQ растут на 0.3%, индекс доллара DXY достигает двухлетнего минимума, а котировки на золото растут почти на 2% и находятся выше 1900 долларов за тройскую унцию. Мы сохраняем свой взгляд на то, что в условиях замедленного восстановления американской экономики вероятность принятия нового пакета фискальных стимулов является высокой.
Рынки продолжают игнорировать распространение коронавируса в мире, поскольку введение новых локдаунов не выглядит вероятным. При этом дальнейшее распространение вируса способно еще больше оттянуть восстановление мировой экономики к докризисным уровням. На предстоящей неделе внимание привлекут заседание ФРС США (29.07), а также данные по ВВП за второй квартал в ЕС и США (30.07). Вряд ли ФРС решит увеличить монетарные стимулы по итогам предстоящего заседания. Скорее всего, регулятор отметит готовность поддерживать ставки на низком уровне в течение нескольких лет. При этом мы по-прежнему не исключаем перехода к контролю за кривой доходностей в США до конца года в качестве следующей меры смягчения монетарной политики, если безработица в Штатах останется на двузначных уровнях, а инфляция останется ослабленной.
Определять динамику рубля продолжат настроения на глобальных рынках, а также новости по новому пакету поддержки американской экономики, которые способны поддержать аппетит к рисковым активам в краткосрочном периоде. При этом мы сохраняем свой взгляд на то, что возможности для укрепления у российской валюты на горизонте августа не выглядят большими. В пользу такого сценария говорит медленное восстановление мировой экономики, трения между США и Китаем, распространение коронавируса в мире, антироссийская санкционная риторика, которая может обостриться по мере приближения президентских выборов в США. Наконец, фактор конвертации дивидендов в валюту в предстоящие две недели также может оказать давление на рубль.
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