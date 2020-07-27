Сегодня доходность американских казначейских облигаций достигла исторического минимума и составила 26 базисных пунктов.

Ставки по коротким госбондам правительства США от месяца до трех лет вытянулись в линейку от 0.1% до 0.16%. Очевидно, что рынок ожидает от ФРС контроля кривой доходности, прояснить ситуации должно заседание FOMC.

В среду мы узнаем решение Комитета ФРС, если американский ЦБ в своем заявлении заговорит о контроле кривой, то это будет сигналом к дальнейшему росту цен на гособлигации.

Как следствие, начнется вторая волна роста на рынок акций, и никакой коронавирус не остановит инвесторов от покупок активов, где есть еще хоть какая-то доходность.