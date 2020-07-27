Уолл-стрит 24 июля отступила с занятых позиций после выхода слабых отчетов компаний, прежде всего Intel, продолжающейся эпидемии и геополитической неопределенности. Индекс S&P500 провел всю сессию в зоне отрицательных значений и опустился по ее итогам на 0,62%, до 3216 пунктов. Представители отраслей здравоохранения и IT потеряли больше остальных. Единственным сектором, который закрылся в плюсе, стал дискреционный. Негативно на рынок повлияли такие факторы, как развитие американо-китайского противостояния и перенос до следующей недели представления республиканцами нового плана по стимулированию экономики.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику на фоне сохраняющейся угрозы второй волны пандемии и в преддверии объявления программы новых экономических стимулов в США. Рост заболеваемости в Штатах замедлился, но остается высоким. По последним данным, зарегистрировано 55 тыс. новых случаев за день. Закрытие баров и обязательное ношение масок способствовали замедлению эпидемии в Техасе и Аризоне. Смешанная динамика наблюдается в Калифорнии и Флориде. В Огайо, Индиане, а также в Иллинойсе заболеваемость продолжает расти.

В фокусе внимания новый пакет фискальных стимулов. Как сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, сегодня будет представлен разработанный республиканцами законопроект о мерах социальной помощи. Ожидается, что пакет мер будет включать продление выплаты повышенных пособий по безработице. Тем не менее вместо фиксированных $600 в неделю пособия ограничат размером в 70% от прежней зарплаты.

Азиатские фондовые индексы движутся разнонаправленно. Японский Nikkei теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng опускается на 0,4%, а шанхайский CSI300 прибавляет 0,5% благодаря публикации сильной статистики по промышленности. Биржи Европы теряют в пределах 0,5%. В Старом Свете усиливаются опасения по поводу распространении новой волны эпидемии из Испании.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис опускается ниже 0,58%. Августовский фьючерс на Brent торгуется у $43. Золото обновляет абсолютные максимумы и приближается к $2000. Аппетит к риску неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе сегодняшней сессии сможет удержаться выше 3200 пунктов.

Наиболее интересной публикацией сегодня станут данные о заказах на товары длительного пользования за июнь. Консенсус предполагает замедление роста показателя. Начавшаяся вторая волна эпидемии способна затормозить восстановление динамики заказов и в июле. Из-за низкой инвестиционной активности период нормализации состояния экономики может затянуться.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 10 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 проходит проверку на прочность, но все еще сохраняет шансы на развитие ралли. Индекс вновь тестирует вершины июня. Показатели моментума пока сигнализируют о возможном продолжении роста. Индикатор RSI остается выше нейтральной отметки 50. MACD ухудшился, но по-прежнему в плюсе. В случае успешного бэктеста и последующего разворота вверх очередной целью может стать закрытие гэпа от 3328 пунктов. В случае развития нисходящей коррекции поддержкой для индекса могут стать уровень 3140 и далее 200-дневная средняя в районе 3040 пунктов.

30 июля за второй календарный квартал отчитается Apple. Ожидается, что компания сообщит о снижении выручки в связи с сокращением потребительских расходов, а также закрытием магазинов во всем мире из-за пандемии коронавируса. Инвесторам важно знать, представит ли производитель iPhone прогноз. Судя по высоким мультипликаторам, с которыми торгуются акции Apple, участники рынка рассчитывают, что ее проблемы будут временными, поэтому концентрируются на будущих показателях. Ожидаемый запуск iPhone 12-го поколения осенью способен положительно отразиться на перспективах выручки, так как позитивный эффект от представленных ранее моделей SE может оказаться краткосрочным.

Согласно консенсусу, гигант рекламного рынка Alphabet (GOOGL), который также отчитывается 30 июля, сообщит о снижении квартальной выручки на 4,2% г/г, до $37,3 млрд. При этом EPS может упасть сразу на 44% г/г и составить $7,98. Ухудшение показателей связано с кратковременным сокращением объема рекламного рынка на фоне кризиса. В фокусе нашего внимания высокорентабельный сегмент Google Cloud, предоставляющий облачные услуги для бизнеса, результаты которого должны продемонстрировать устойчивость. Ожидается, что выручка сегмента составит $3,04 млрд, увеличившись на 9,6% г/г. Нас также интересуют комментарии менеджмента по стратегии развития сервиса Google Shopping, с помощью которого компания начинает конкурировать с Amazon на рынке e-commerce. На прошлой неделе компания в тестовом режиме отказалась от взимания комиссий с продавцов за проведение транзакций через опцию Buy on Google. Считаем, что e-commerce может стать важным драйвером роста Google в долгосрочной перспективе.

Также в предпоследний день июля квартальные результаты выпустит гигант онлайн-торговли Amazon. Текущий консенсус-прогноз аналитиков предполагает рост выручки на 28% г/г при снижении операционной прибыли на 61% г/г. Общерыночные ожидания находятся у верхней границы первоначального целевого диапазона, обозначенного менеджментом Amazon. Мы ожидаем, что в целом отчетность будет сильной. Компания стала одним из бенефициаров карантинных ограничений, что положительно скажется ее на ключевых бизнес-сегментах: онлайн-ретейле, облачных вычислениях (AWS), стриминговых продуктах и подписке. При этом мы прогнозируем сохранение давления на маржу до конца года, что обусловлено дополнительными расходами, связанными с пандемией (повышенные выплаты сотрудникам, дистанцирование, усиленная санитарная обработка и прочее). Полагаем, что справедливая цена акции Amazon на текущий момент составляет $2745. Слабая отчетность может оказать давление на котировки. В то же время в условиях благоприятных конъюнктурных трендов, ускоривших рост выручки Amazon, интерес к компании будет сохраняться.



