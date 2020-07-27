В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Селигдар (+9,88%), бумаги Полюса (+7,60%) и гдр Ленты (+5,91%). В лидерах снижения были котировки НМТП (-11,38%), которые упали в связи с дивидендной отсечкой, и акции Новатэка (-1,59%).

Акции золотодобытчиков получили очередной импульс к росту на фоне обновления котировками золота исторических максимумов. Так, в понедельник фьючерсы на драгоценный металл поднялись до 1939 долл./унц.

Бумагам Ленты в начале недели оказали поддержку сильные операционные и неаудированные финансовые результаты за 2-й кв. и первое полугодие текущего года. Выручка ритейлера за первое полугодие увеличилась на 8,9% г/г, а чистая прибыль достигла 9,3 млрд рублей против убытка в 4,4 млрд рублей годом ранее.

С технической точки зрения гдр Ленты вернулись к пикам с середины февраля и подошли к важному сопротивлению 200 руб., до способности удержаться выше которого открытие новых “длинных” позиций связано с высокими рисками. Акции на дневном графике выглядят перекупленными, что предупреждает о возможной фиксации прибыли. В краткосрочном периоде держать “лонги” имеет смысл пока бумаги удерживают уровень 190 руб. (его пробой укажет на возможную коррекцию к 175-185 руб.). Закрепление выше 200 руб. откроет дорогу к 215-220 руб. В среднесрочном периоде восходящий тренд сохраняется до преодоления 165 руб.