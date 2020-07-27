Финансовые рынки ожидают заседания ФРС на этой неделе. В фокусе внимания – реакция финансового регулятора на существенное ослабление доллара к корзине валют. Безостановочное стимулирование американской экономики, не падающие темпы заражения короновирусом и отсутствие прогресса в создании новых рабочих мест в крупнейшей мировой экономике не могли не отразиться на основной резервной валюте. Ослабление доллара создает на рынке все больше и больше дисбалансов. С одной стороны, мы наблюдаем ралли в ценах на серебро и золото, и даже котировки нефти не реагируют на рост запасов в США. С другой, фондовый рынок США явно демонстрирует неуверенность инвесторов в быстром восстановлении экономики. Данный процесс накладывается на сезон отчетностей, и на этой неделе мы ждем, что нам преподнесут в своих отчетах технологические гиганты, ответственные за большую часть роста американских индексов, за II квартал 2020 года. В среду ждем отчет Facebook, в четверг – Apple, Google и Amazon. Практически параллельно с публикацией отчетов генеральные директора Facebook, Amazon.com, Alphabet, Google и Apple предстанут в среду перед Антимонопольным подкомитетом Палаты представителей США. Джефф Безос, Тим Кук, Сундар Пихай и Марк Цукерберг будут отбиваться от претензий в ограничении конкуренции по отношению к менее крупным конкурентам. Ожидать жестких мер по отношению к Big Tech компаниям в моменте не стоит, однако определённого рода подвижки в законодательстве могут притормозить их рост в долгосрочной перспективе, а значит, возможна и реакция инвесторов, которые захотят зафиксировать свои позиции. В любом случае, волатильность по Nasdaq100 будет расширяться. Завершится неделя разгромными данными по ВВП II квартала США, Германии и Канады. Фактически данные по снижению ВВП уже учтены рынком, однако какой эффект к концу недели мы получим от сочетания всех вышеперечисленных факторов, спрогнозировать сейчас сложно, и, осознавая данный факт, инвесторы продолжают «бежать» в золото в надежде если не заработать на достижении 2000 долларов за унцию, то хотя бы не потерять, если на рынках начнется коррекция.