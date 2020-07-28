Американские биржевые площадки в понедельник завершили торги в плюсе. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,74%, закрывшись на отметке 3239,41 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,43%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,67%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта, до 0,61%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на четыре базисных пункта, до −0,49%.

Поводом для оптимизма служат ожидания очередного пакета стимулов от правительства США. В минувшие выходные министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News подтвердил, что республиканцы предложат выделить на поддержку американской экономики еще $1 трлн. Затем документ должен одобрить конгресс и подписать Дональд Трамп. Кроме того, инвесторы ждут заседания ФРС, полагая, что регулятор сохранит приверженность мягкой монетарной политике еще довольно продолжительное время и в очередной раз заверит рынки о наращивании стимулирующих мер в случае необходимости.

В понедельник цены на золото обновили исторический максимум. Рост стоимости по большей части обусловлен действиями крупнейших мировых центробанков, которые, чтобы сгладить коронакризисный удар по своим экономикам, с марта текущего года закачали в финансовые рынки свыше 5 трлн долларов. Сверхмягкая монетарная политика регуляторов привела к стремительному снижению доходностей на глобальных долговых рынках и усилила опасения инвесторов в отношении инфляционных процессов, что спровоцировало спрос на такой популярный в период кризисов инструмент как золото. Однако, как это часто бывает на фондовых рынках, всплеск сильного спроса на тот или иной актив, сменяется продажами — и в ситуации с золотом они могут начаться вблизи психологического уровня в $2000 за тройскую унцию.

Российский рынок акций, длительное время находящийся в боковике, в понедельник дал надежду «быкам» на продолжение роста. Индекс Мосбиржи нашел в себе силы закрыть неделю выше верхней границы изнурительного диапазона 2670—2850 пунктов и теперь целью роста рублевого индикатора выступают отметки 2910—2920 пунктов.

Рост евро к рублю главным образом был обусловлен слабостью доллара на международном валютном рынке, где пара EUR/USD торгуется вблизи многомесячных максимумов. Глобальные инвесторы на фоне слабых данных по рынку труда в США и продолжающегося роста количества заболевших коронавирусом опасаются быстрого восстановления американской экономики. Однако ослабление американца может завершиться после заседания ФРС и доллар может отыграть часть утраченных ранее позиций. В связи с этим я бы не ставил на дальнейший стремительный рост пары евро/рубль. Что же касается пары доллар/рубль, то на данном этапе она по-прежнему останется в диапазоне 70,50—72,30.



