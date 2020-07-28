Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, национальная валюта получит поддержку со стороны рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытки восстановления. С другой, давление на рубль будет оказывать динамика валют развивающихся стран, которые сегодня утром ослабевают по отношению к доллару. На таком фоне в начале сессии ожидаем стабилизации пары доллар/рубль в районе 71,6 рубля. В дальнейшем американская валюта может перейти к росту, чему поспособствует коррекционное восстановление по отношению к евро на международном валютном рынке и ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, на фоне слабых фундаментальных показателей. При этом в ходе сессии ожидаем дальнейшего движения доллара в рамках консолидации в нижней половине диапазона 70-75 рублей.

Напомним, что по итогам понедельника основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,2%, отступив ниже 71,6 рубля, евро, напротив, вырос на 0,6%, поднявшись до 84 рублей.



