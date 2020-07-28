На открытии торгов ожидается консолидация рубля
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, национальная валюта получит поддержку со стороны рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытки восстановления. С другой, давление на рубль будет оказывать динамика валют развивающихся стран, которые сегодня утром ослабевают по отношению к доллару. На таком фоне в начале сессии ожидаем стабилизации пары доллар/рубль в районе 71,6 рубля. В дальнейшем американская валюта может перейти к росту, чему поспособствует коррекционное восстановление по отношению к евро на международном валютном рынке и ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, на фоне слабых фундаментальных показателей. При этом в ходе сессии ожидаем дальнейшего движения доллара в рамках консолидации в нижней половине диапазона 70-75 рублей.
Напомним, что по итогам понедельника основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,2%, отступив ниже 71,6 рубля, евро, напротив, вырос на 0,6%, поднявшись до 84 рублей.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200728/831834949.html