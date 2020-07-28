В начале торгов не исключено повышение по индексу РТС
В понедельник продолжилось повышение по отдельным высоколиквидным бумагам, лучше рынка вновь выглядели производители драгоценных и цветных металлов. Так, Полюс (PLZL) вырос на 11.3%, Норникель (GMKN) – на 3.9%. Акции ВТБ (VTBR) подорожали на 3.1%, МосБиржи (MOEX) – на 2.9%, корпорации Алроса (ALRS) – на 2.6%. Акции как класс активов в целом пользуются спросом глобальных инвесторов, поскольку усиление инфляционных ожиданий предполагает снижение сравнительной доходности по долговым инструментам.
Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам, спрос по-прежнему сконцентрирован в золотодобывающем секторе. Так, обыкновенные акции Бурятзолото (BRZL) подорожали на 39.9%, привилегированные акции Лензолото (LNZLP) – на 32.9%, обыкновенные (LNZL) – на 31.6%, обыкновенные акции Селигдара (SELG) – на 16.5%.
Фондовые индексы США повысились на 0.4% — 1.7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в минусе, по большинству азиатских индексов наблюдается некоторое повышение.
Сегодня в начале торгов не исключено повышение по индексу РТС – спрос на рынках акций в целом сохраняется, а наметившееся повышение доходности по казначейским облигациям США (доходность по 10-летним бумагам превысила 0.6% годовых) может отражать некоторое охлаждение интереса к «защитным» активам. Между тем характер торгов на мировых рынках подвержен влиянию потока корпоративной отчетности – сегодня до открытия торгов в США ожидается отчетность почти 30 компаний из индексного списка S&P 500, включая Unum Group, Xerox, McDonald’s и Pfizer. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 71.5 по паре доллар-рубль.
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