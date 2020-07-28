 

МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 28 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (май) 4% 4%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (июль) 98,1 94,5
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 7,544 млн барр

 

 

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 2кв2020
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Яндекс — телеконференция менеджмента
RUB Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
17:00 мск RUB Энел Россия — телеконференция менеджмента
RUB Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2020
RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 17.07.2020) 0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) + 0,5 (фин) — див-д 2018 1,35 — див-д 2019
RUB Т Плюс — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 17.07.2020) 0,08996275 (1П2018) + 0,1461894704920518 (фин) — див-д 2018 0,1349441266080478 (9м2019) + 0,089962751072032 (фин) — див-д 2019
RUB ГМК Норильский никель — СД (о ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске)
RUB ММК — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 1П2020) 1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019

 

 

 