Российский рынок акций вновь начал неделю с роста. Индекс МосБиржи на увеличивающихся оборотах поднимался за счет финансового сектора (+1,6%) и взлетевших металлургов (+4,4%). Восходящее движение по-прежнему происходит попеременно за счет отдельных отраслей, а не широким фронтом. Так, несмотря на общий рост индексов, в понедельник тяжеловесный нефтегазовый сектор и энергетика закрывались в минусе.

Таким образом серия непрерывного роста по индексу МосБиржи растянулась уже на девять сессий. В качестве ближайших выделяется район 2910–2920 п. Эти уровни выступают следующей зоной сопротивления, около которой возможно торможение. К тому же сейчас уже наблюдаются признаки перекупленности по индексу. В краткосрочной перспективе рыночные ожидания становятся в большей степени нейтральными.

В отличие от акций на рынке рублевых облигаций пока затишье. Пятничное решение ЦБ о снижении ключевой ставки до 4,25% заранее было заложено в цены. Индекс ОФЗ (RGBI) остается в боковом формате уже два месяца. Схожая картина с индексом корпоративных облигаций (RUCBICP). В долговых бумагах пространство для положительной переоценки видим лишь в среднесрочных и более длинных корпоративных выпусках.

На ключевых западных площадках накануне преобладали покупки. Повышенный спрос вернулся на крупные высокотехнологичные компании. Индекс Nasdaq Composite в понедельник вырос на 1,7%. Темпы роста на европейских площадках скромнее — акциям региона начинает «мешать» резкий рост курса евро.

Лидерами роста на нашем рынке вновь стали акции золотодобывающих компаний. Бумаги Полюса прибавили 13%, Полиметалла — 7%. Вслед за новыми вершинами по золоту в этих акциях также установлены исторические максимумы. Объемы торгов по Полюсу впервые оказались максимальными на всем рынке, превысив обороты по обыкновенным акциям Сбербанка.

Если раньше в вопросе спроса на золото можно было говорить о снижении реальных ставок и учете в ценах драгметаллов рисков будущей инфляции, то сейчас идет классическое биржевое движение с ускорением. Фундаментальные факторы не позволяют оценить конкретные цели по золоту или серебру. Рост может завершиться как около $2000, так и $2200. Подключаются спекулятивные драйверы. Все помнят, как фьючерсы нефть WTI опускались на отрицательную территорию, что едва ли было фундаментально справедливым. Вот и сейчас ажиотаж в золоте переходит в фазу большой спекуляции.

Особенно сильно спекулятивный фактор виден в ценах на серебро. За семь сессий цена фьючерсов взлетела на 35%. Что-нибудь поменялось в структуре промышленного или ювелирного спроса за эти дни? Конечно, нет. Никаким фундаментальными факторами подобные волны роста объяснить не получится. Это временное явление в серебре, которое основано на локальной смене сентимента участников рынка, ослаблении доллара, массовом шортсквизе и ралли в условиях не самой высокой ликвидности инструмента.

Тем, кто думает о долгосрочных инвестициях в золото, стоит посмотреть на чуть более далекую перспективу. Давайте представим, что завтра разработана и запущена в массовое производство вакцина от COVID-19. Риски и неопределенность снизятся. Кроме того, это будет сигналом для мировых ЦБ начать стерилизовать избыточную денежную массу, поступившую за счет мер стимулирования.

Если возникнуть риски инфляции, то регуляторы могут начать поднимать ставки, что также будет игрой против общего роста цен. В подобной ситуации золото, как актив кратно оторвавшийся от производственной себестоимости и в то же время не приносящий никакого денежного потока, вряд ли останется привлекательным. В долгосрочном плане скептически оцениваю его перспективы.

Золото покупают, потому что все знают, что оно должно расти при определенных рыночных обстоятельствах (инфляция, отрицательные ставки, неопределенность, бегство от риска,). То есть работает эффект толпы. Но причин для фундаментального роста стоимости нет, например, из-за потребности металла в электронике. Есть лишь исторические закономерности, которые повторяются, и инвесторы к ним привыкли. Но если посмотреть на те же риски инфляции, то защититься от них можно ведь не только в золоте, а просто купив акции компании потребительского сектора или же корзину других сырьевых товаров, по которым есть высокий промышленный спрос.

Работая с акциями золотодобывающих компаний, стоит учитывать, что эти бумаги при коррекции цен на драгметаллы могут начать падать с повышенной бетой. То есть масштаб их снижения должен быть выше, чем по золоту.

Еще одним из лидеров роста в понедельник стали акции Ленты (+7,4%), которая опубликовала неплохие финансовые результаты по итогам полугодия. Позитивная динамика заметна по всем ключевым показателям. Наиболее важным моментом стоит отметить рост выручки на 8,9% г/г после —0,9% во II полугодии 2019 г. Возвращение ритейлера на траекторию роста возвращает интерес инвесторов к акциям, которые отстали от динамики конкурентов: Магнита и X5 Retail Group. Но окончательные выводы делать пока рано. В I полугодии сильное влияние на выручку оказало изменение потребительского поведения в связи с распространением COVID-19. Более репрезентативными могут стать результаты II полугодия 2020 г., где влияние данного фактора должно снизиться.

Дополнительным позитивным драйвером стало заявление менеджмента о том, что Лента может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам 2020 г. Ранее компания дивиденды не платила, но с учетом подхода нового акционера, Севергрупп, которая контролирует «щедрую» на дивиденды Северсталь, ситуация может улучшиться.

Сегодня ожидается публикация финансовых результатов по итогам II квартала у Яндекса и Энел Россия.

Также на вторник назначено заседание совета директоров ММК, в повестке которого стоит вопрос выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2020 г. Завтра компания планирует опубликовать отчет по МСФО.

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник выросли. Азиатские площадки сегодня показывают положительную динамику. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,31%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце июля поднимаются на 0,44% и находятся около уровня $43,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи пройдет чуть выше уровней закрытия понедельника.



