Российский рынок акций вчера вновь вырос. Лучше рынка выглядели акции золотодобывающий компаний. Так, «Полюс» прибавил 13%, «Полиметалл» 7,2%. Драйвером роста послужил взлет цен на золото, которое обновило исторические рекорды. Но такую сильную динамику бумаг золотодобытчиков мы склонны рассматривать больше как спекулятивную, нежели имеющую под собой весомые фундаментальные основания.

Бумаги выглядят явно перекупленными, и по ним пора фиксировать прибыль тем, кто это не сделал вчера.

В общем-то это относится и к российскому рынку акций в целом: рост происходит 9 сессий подряд, а Индекс Мосбиржи подошел к следующему сильному сопротивлению в районе 2900 пунктов. Не исключено, что сегодня такую фиксацию мы увидим. По крайней мере, с утра внешний фон к этому зовет. Так, слабо снижаются американские фьючерсы и нефть, но при этом в «красной» зоне торгуются все промышленные и драгоценные металлы.

Во многом это связано с разворотом пары евро-доллар вниз – там также нужна техническая коррекция.

Именно курсу доллара к основным мировым валютам мы рекомендуем сейчас уделять повышенное внимание – он на какое-то время стал главным индикатором движения остальных биржевых активов.

Однако шорты открывать мы не рекомендуем. Сейчас это очень рискованно, поскольку рынок в целом находится в восходящем тренде. Лучше зафиксировать прибыль хотя бы частично и посмотреть на дальнейшее развитие событий.

В общем сырьевом ралли последних дней не участвовала нефть. Нефтяные трейдеры, видимо, ставят во главу угла объем спроса и предложения сырья на рынке, баланс которых не меняется. Однако если коррекция по паре евро-доллар будет развиваться, то нельзя исключить, что нефть присоединится к нисходящему движению. Сильным сопротивлением по нефти по-прежнему остается отметка 40 долларов за баррель, но пока нет никаких причин даже для снижения цен к ней, не говоря уж о пробое.

Аналогично нефти ведет себя в последние дни и рубль, который также практически не реагировал на резкое падение доллара. Зреет мнение (и мы с ним согласны), что российским властям скорее рано чем поздно придется прибегнуть к девальвации рубля для наполнения исхудавшего бюджета.

Вчера рубль еще поддерживался пиком налогового периода, сегодня эта поддержка сошла на нет. В ближайшие дни, если не часы, на рынок с пачкой рублей начнут выходить крупные инвесторы, которые будут конвертировать полученные дивиденды в валюту, поскольку реинвестирование выплат обратно в акции очень рискованно из-за слабости отечественной экономики.

Ближайшей целью для пары доллар-рубль является отметка 73. Не исключено, что она будет достигнута уже на этой неделе.